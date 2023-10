Afrique: « La Ceinture et la Route » - Une initiative aux multiples atouts pour l'Afrique

Le renforcement de la coopération sino-africaine figure au coeur des préoccupations actuelles de l'initiative « La Ceinture et la Route » lancée il y a dix ans par le président Xi Jinping en vue de promouvoir le développement du continent africain qui, en dépit des richesses naturelles dont disposent les pays, fait encore face à plusieurs défis.

Considérée par le président chinois comme un cadre approprié pour un nouvel élan de la coopération internationale fondée sur le respect mutuel et le multilatéralisme, l'initiative "la Ceinture et la Route" se fixe comme objectifs d'accélérer la construction des infrastructures dont le continent africain a fortement besoin pour emprunter la voie du développement global et durable. Elle constitue également pour l'Afrique une opportunité qui s'offre à elle, au regard de la volonté exprimée par la Chine de soutenir les pays en développement à surmonter les difficultés de tout genre dans le cadre de cette coopération.

« La modernisation mondiale doit être la modernisation du développement pacifique, la modernisation de la coopération mutuellement bénéfique et la modernisation de la prospérité commune », déclarait le président Xi Jinping à l'ouverture du 3e Forum sur la Ceinture et la Route. Il a plaidé, par ailleurs, pour la mise en oeuvre à l'échelle des nations d'une coopération gagnant-gagnant.

Cette initiative qui relie la Chine aux 150 pays et 32 organisations signataires des accords vise à favoriser une coordination politique, l'interconnexion des infrastructures, la création de zones économiques et de bases industrielles, l'intégration financière mais aussi la facilitation du commerce, notamment entre la Chine et l'Afrique où le volume des échanges a atteint 282 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 11% par rapport à 2018.

Une opportunité pour la croissance économique du continent

Les engagements réitérés par le président chinois au 3e Forum sur la Ceinture et la Route, qui s'est tenu du 17 au 18 octobre à Beijing, devant plusieurs dirigeants du monde dont ceux du continent africain sonnent comme un appel pour un nouvel élan de la coopération sino-africaine.

« Cette année marque le 10e anniversaire de ma proposition. L'intention initiale était, en tirant les leçons de l'ancienne route de la soie, de prendre l'interconnexion comme axe principal et de renforcer la communication politique, la connectivité des installations, le commerce sans entrave, l'intégration financière et les liens entre les peuples avec d'autres pays, afin d'insuffler un nouvel élan à la croissance économique mondiale », avait rappelé Xi Jinping devant ses pairs.

Au regard de cette volonté clairement exprimée, il revient ainsi à l'Afrique, en général, et à la République du Congo, en particulier, de poser les bases d'une coopération plus pragmatique en lien avec son Plan national de développement (PND 2022-2026). Il s'agit pour les autorités congolaises de fixer de nouveaux objectifs pour des résultats plus fructueux encore dans l'objectif d'améliorer le paysage économique et social.

Dans cette perspective, le Congo bénéficiant d'une grande attention de son partenaire chinois est appelé à tirer le meilleur profit de la Ceinture et la Route pour la mise en oeuvre effective des projets à fort impact social et économique, tels que la Zone économique spéciale de Pointe-Noire et la construction des infrastructures routières et énergétiques nécessaires pour l'industrialisation.

Conscient des atouts et avantages qu'offre l'initiative la Ceinture et la Route, une plateforme de coopération aux nouvelles opportunités, le Congo qui nourrit une amitié profonde avec la Chine entend hisser plus haut le partenariat stratégique global avec la Chine. « Pour l'avenir, notre souhait est de voir la coopération sino-congolaise se renforcer et se diversifier pour la réussite du combat qui est le nôtre en termes de développement », avait déclaré le 29 septembre à Brazzaville le ministre congolais de la Coopération internationale.

Les aspirations des autorités congolaises sont exprimées dans le cadre de l'initiative la Ceinture et la Route comme cadre de coopération gagnant-gagnant pour un développement mutuel. Elles seront clairement réitérées lors du Forum Chine-Congo prévu l'année prochaine à Beijing, dans le cadre de la célébration des 60 ans de l'établissement des relations entre les deux pays.

« L'année 2024 marquera les soixante ans de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Nous espérons que les deux parties feront de cet évènement une occasion de promouvoir un développement plus étendu de notre coopération bilatérale », déclarait le président Denis Sassou N'Guesso lors de sa participation au 3e forum de « la Ceinture et la Route » à Beijing. Il a indiqué que les engagements pris mutuellement avec son homologue Xi Jinping vont davantage raffermir le partenariat économique stratégique global qui lie les deux Etats.