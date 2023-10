Tunisie: Entrepreneuriat et écologie - Les jouets en bois, produit éco-responsable de l'année

Selon les organisateurs, la finalité fondamentale de Nour'com est de relever les défis sociaux contemporains auxquels fait face la Tunisie, notamment le chômage et la pauvreté.

Le 26 octobre 2023, au centre d'affaires The Dot, a été élu le meilleur produit éco-responsable. Dans la course, il y avait 8 produits concurrents, et trois d'entre eux ont finalement été récompensés pour leur démarche éco-responsable. Toutes sont de petites entreprises tenues par des jeunes qui débutent à peine dans le monde de l'entrepreneuriat.

Lors de la cérémonie, le premier prix a été décerné à Shab Kids, un jeu créatif entièrement conçu à la main avec des matériaux naturels, comprenant un manuel d'instructions, un outil polyvalent pour créer des pompons, une pelote de laine naturelle et un charmant dromadaire en bois, le tout enveloppé dans un tissu Hayek tunisien traditionnel, fabriqué avec du bois de hêtre recyclé par des menuisiers et utilisant de la laine naturelle écologique provenant de moutons tunisiens, et conçu par des femmes artisanes à Ksar Hlel.

Son produit élu comme le meilleur de l'année, sur le plan de l'éco-responsabilité, bénéficiera d'un prix de 3.000 dinars. Le lauréat se verra également offrir la conception d'un site web pour son entreprise, ainsi qu'un accompagnement personnalisé de la part de l'équipe d'Iley'com, destiné à amplifier son impact sur le marché.

Symbole d'une aventure passionnante

Cette célébration emblématique symbolise la dernière étape d'une aventure passionnante baptisée Nour'com, fruit de la collaboration innovante entre «La Tunisie de Demain» et Iley'com, «la première place de marché sociale et solidaire du continent africain». Le projet est cofinancé par La Guilde, Impact Partner, Tunisia Tomorrow et Ileycom en collaboration avec Afkar Incubator, Njano et maft. Un jury attentivement sélectionné, composé d'experts de l'Économie sociale et solidaire, s'est attelé à l'évaluation des 8 concurrents en lice, attribuant des cotes globales.

Selon les organisateurs, la finalité fondamentale de Nour'com est de relever les défis sociaux contemporains auxquels fait face la Tunisie, notamment le chômage et la pauvreté. Iley'com a ouvert les portes de sa place de marché, une plateforme qui a permis à plus de 300 entrepreneurs tunisiens déterminés de commercialiser leurs produits éco-responsables, à la fois sur le marché national et international, offrant au grand public l'opportunité d'acquérir des produits éthiques, locaux et artisanaux.

En 2022, cette initiative sociale a célébré le travail acharné des artisans tunisiens par le biais d'un concours visant à couronner le produit éco-responsable de l'année. Les formations prodiguées par Iley'com ont grandement renforcé les compétences des artisans, en particulier dans leur aptitude à présenter leurs produits de manière convaincante.