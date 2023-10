Congo-Kinshasa: Mongala - Olpa exige la réouverture de la radio Top Lisala

L'ONG a saisi le gouverneur de la province, lui demandant de casser la décision « trop excessive et liberticide » prise par le maire de la ville contre le média et le journaliste Anicet Moleka à qui il a interdit d'exercer sa profession.

Dans une lettre datée du 30 octobre 2023, l'ONG de défense et de promotion de la liberté d'information basée à Kinshasa, l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa), a saisi le gouverneur de la province de Mongala pour lui exiger la réouverture immédiate de la radio Top Lisala et l'annulation des « mesures excessives » du maire de la ville de Lisala contre ce média et le journaliste Anicet Moleka, qui a été interdit d'exercer sa profession. « Olpa sollicite votre intervention personnelle en tant que numéro un de la province de Mongala, en vue d'obtenir la réouverture de Radio Top Lisala, média privé émettant à Lisala, chef-lieu de la province de Mongala », a souligné cette organisation dans la lettre signée par son secrétaire exécutive par intérim, Chancelle Nsingi.

Pour l'Olpa, la réduction au silence de Radio Top Lisala et l'interdiction d'exercice professionnel visant Anicet Moleka paraissent à première vue comme des mesures excessives. L'ONG note, cependant, que l'ancien journaliste de Radio Top Lisala devenu maire de la ville, Désiré Koyo, a violé par inadvertance, dans sa décision, non seulement les dispositions constitutionnelles, mais aussi celles de l'Ordonnance-loi N°23/009 du 13 mars 2023 fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo (RDC). Cette décision va également, selon l'Olpa, à l'encontre de la loi organique du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication (Csac).

C'est donc en affirmant connaître l'attachement du gouverneur de la province de Mongala aux principes de l'Etat de droit prôné par le chef de l'Etat que le comité exécutif de l'Olpa dit rester convaincu que ce dernier ne va pas cautionner cette forfaiture, et va annuler, en tant qu'autorité hiérarchique, les deux décisions liberticides du maire de la ville qui, selon l'ONG, mettent en danger la liberté de presse dans cette juridiction et sapent les efforts du président de la République de faire de la presse un véritable quatrième pouvoir. «L'Olpa vous remercie anticipativement pour toute initiative tendant à lever immédiatement et inconditionnellement les mesures excessives du maire de la ville contre le média et le journaliste Moleka », a souligné cette ONG.

Et il a fait savoir que cette station a été fermée par le maire de la ville de Lisala, accompagné de plusieurs éléments de la police et de l'Agence nationale des renseignements de Lisala qui ont pris d'assaut les installations de ce média, le 6 octobre. Ils accusent le responsable du média d'avoir laissé passer à l'antenne, le 30 septembre, Anicet Moleka, journaliste et présentateur de l'émission « Awulu wala ».

Alors qu'en date du 4 août, Désiré Koyo Mongbele avait publié un arrêté urbain N°006/BMV/Lis/DICM/2023 retirant à Anicet Moleka la plénitude des droits d'émettre ses émissions à toute radio émettant à Lisala, l'accusant de poser des actes qualifiés des « délits de presse ». « Depuis lors, Radio Top Lisala est assiégée par les éléments de sécurité qui interdisent tout accès au personnel. En outre, le journaliste Moleka est contraint de vivre en clandestinité à la suite d'un mandat d'amener qui aurait été émis contre sa personne », regrette l'Olpa. Les copies de cette lettre ont été envoyées au vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières ainsi qu'au président du Csac.