Afrique du Nord: Ligue africaine de football / L'EST trébuche à Casablanca - Ce brin d'audace qui manquait...

Comme à Dar Es Salam lors du tour précédent, Tarak Thabet a joué, par moments, la carte de la prudence. Une prudence qui, finalement, n'a pas été utile. Au contraire, un brin d'audace aurait mieux servi.

Au final, les Casablancais ont obtenu le résultat escompté : prendre option en prévision de la manche retour, demain à Radès. Les Wydadis ont pris aussi une petite revanche après la finale de la Champions League perdue en 2019. Les Wydadis voulaient gagner à tout prix devant leur public. Pour eux, l'explication de dimanche soir était plus qu'une simple demi-finale aller d'une compétition africaine interclubs.

Le coach du Wydad, Adil Ramzi, a, d'ailleurs, mis le match dans son cadre: « Nous avons un vieux contentieux à régler avec l'Espérance !», avait-il martelé. Les Wydadis ont, peut-être, réussi à mettre la pression sur Tarek Thabet et ses joueurs au vu de l'ambiance qui a régné avec le match, (l'affaire du braquage du bus des supporters notamment), même si le déplacement au stade s'est fait dans des conditions des plus normales.

Ceci dit, le résultat y est : une courte défaite des « Sang et Or » qui gardent tout de même des chances intactes pour se qualifier en finale. Toutefois, la mission ne sera pas de tout repos demain. C'est qu'influencés ou pas par l'ambiance qui a régné avant le match aller, les « Sang et Or » ont leur part de responsabilité dans la défaite concédée à l'aller.

%

Le même scénario, ou presque...

Le scénario du match de Casablanca ressemble à celui du Dar Es Salam lors du tour précédent. Une bonne entame de match ponctuée par une grosse occasion ratée par Oussema Bouguerra à la 6' quand il s'est trouvé seul au deuxième poteau, mais son contrôle du ballon était raté.

Puis, les débats sont devenus équilibrés avec des tentatives de part et d'autre. A tout moment, chaque équipe était en mesure de prendre l'ascendant. Et c'est finalement le Wydad qui a pris l'avantage grâce au but signé Hicham Boussefiane au début de la deuxième mi-temps (58'). Sur ce but, il faut bien le préciser, dans Moez Ben Chérifia a une petite responsabilité. Il a plongé la direction du ballon, mais ne s'est pas allongé suffisamment pour détourner le ballon. Un but marqué au bon timing, permettant aux Wydadis de gérer la suite des débats à leur guise.

Et ce n'est qu'après avoir encaissé ce but que les hommes de Tarek Thabet ont opté pour l'offensive à outrance. Mais c'était un peu trop tard, car dès qu'ils ont pris l'avantage, les Casablancais ont tout fait pour fermer toutes les issues qui menaient à la cage de Youssef El Motie. Et ils ont bien maîtrisé les débats à l'entrejeu. Bref, c'est un brin d'audace qui a manqué au jeu des « Sang et Or » sur la pelouse du Complexe Mohamed V.

Pourtant, ce n'est pas le choix des joueurs alignés d'entrée qui posait problème, mais l'approche tactique de l'entraîneur, un peu trop prudent face à un adversaire d'un meilleur calibre, certes, par rapport au TP Mazembe. Ceci dit, les chances espérantistes demeurent intactes, demain, pour que les « Sang et Or » se qualifient en finale. Un seul handicap, mais de taille : le facteur temps qui joue en défaveur des « Sang et Or », appelés à faire le jeu contrairement à leurs hôtes qui n'ont qu'à gérer l'avantage pris à l'aller.