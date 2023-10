Gabon: OM - Pierre-Emerick Aubameyang grand fan de Marseille / « Le fait de porter ce maillot est extraordinaire »

Pierre-Emerick Aubameyang a été la recrue phare de l'OM cet été. Cependant son début d'aventure sur la Canebière n'est pas une grande réussite. En effet, constate madeinfoot, il a beaucoup déçu les supporters et les observateurs de l'OM.

En 14 apparitions toutes compétitions confondues, le Gabonais n'a trouvé le chemin des filets que 5 fois. Dans un entretien accordé à Prime Video, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur les raisons de son transfert à Marseille. Il a ainsi déclaré son amour à l'OM.

« Si je suis venu rechercher une sorte de solidarité à l'OM ? Oui, ça fait du bien de retrouver au quotidien la langue française parce que je peux au moins faire mes petites blagues (rires). Il y a franchement un bon groupe et ça se passe vraiment bien. (...) Le fait de porter ce maillot est extraordinaire, et il le sait très bien pour tout ce qu'il a fait ici. C'est un sentiment particulier, d'autant plus quand on rentre sur le terrain sur « Jump ». C'est quelque chose d'extraordinaire. On a l'habitude de le voir à la télé depuis tout petit. Et puis là, on le réalise en vrai. J'aime un peu plus la musique lorsqu'il y a un but. C'est celle-ci ma préférée (rires) », a confié Pierre-Emerick Aubameyang.