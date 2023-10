Tunisie: LE CA leader du groupe A - Le plaisir de gagner et mener...

Il y a donc enfin un monde où le Club Africain est leader irréprochable et aussi un monde où cette même équipe plie le match en 20 minutes.

Largement dominateurs au stade Hamadi Agrebi, les joueurs clubistes s'imposent tranquillement face à l'USBG et prennent la première place au tenant, une Etoile qu'ils croiseront à Radès, juste après leur déplacement de Gafsa. Le Club Africain a donc largement mérité sa victoire face à Ben Guerdane. Et en football, il y a à la fois la vérité et le prisme à travers lequel on peut tout regarder et comprendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a un week-end, le CA a malmené l'OB.

Et bien avant, il a, certes, battu l'ASS dans son fief, mais certains disaient que disposer du menu fretin, c'est commun et nullement exclusif. Inondé par un flot d'informations sur la marche du CA, chaque jour, à chaque lendemain de match surtout, les fans spéculent, à raison, mais la vérité du terrain est cependant là pour apporter des éléments de réponse. Aujourd'hui, ce CA nouveau cru se fait un malin plaisir de mettre la pression sur ses adversaires et de les mettre en panique dès le coup d'envoi. Et au final, la prestation clubiste ne mérite rien d'autre que les trois points, aisément obtenus récemment.

Tornade clubiste

Même si les joueurs de l'USBG ont beau se montrer courageux, la tempête qui s'est abattue sur les Ouedhrfi, Charfi, Ghazi Abderazak & co les a forcément poussés à chercher un abri. Étouffés pendant l'intégralité des vingt premières minutes de jeu, les joueurs de Ben Guerdane ont peiné à aligner deux passes même si Ouedhrfi aurait pu donner une tout autre tournure au match, à deux reprises. Cependant, avec 70% de possession de balle, franchement, le CA a mérité de débloquer face aux assauts timides, quoique répétés de l'adversaire. Et encore heureux que leur dernier rempart s'est mis au diapason par la suite, sinon la correction n'était pas loin.

%

Dimanche, le message fut reçu cinq sur cinq par le CA. Quel message? Celui des perplexes, des évasifs quant à la capacité du CA à enchaîner et à s'inscrire dans la durée? Après le succès face à l'OB, le CA voulait gagner pour ne pas être décroché par le leader, mais le destin l'a finalement propulsé devant l'Etoile.

Entreprenant, hyperactif en première mi-temps et surtout nettement supérieur au niveau de la puissance offensive, le CA a vite filé vers un succès tranquille. Et malgré quelques coups de chaud, le CA a signé la passe de trois, avec sérénité et maîtrise, sans pour autant forcer son talent en seconde mi-temps.

Talent individuel et collectif

Avec Meziani titulaire et décisif (un assist et un but), ainsi qu'Eduwo qui signe (4e but toutes compétitions confondues), le CA a attaqué et a marqué. Bref, pour conclure, c'est en fin de compte la situation prisée en football. Dimanche, lors d'un match qui ressemblait typiquement à un piège, au départ, le CA a foulé la pelouse avec l'intention de traduire au tableau d'affichage sa supériorité avec la balle, sans délai, sans round d'observation.

En clair, assez tôt, tout semblait plié alors qu'en dépit de deux occasions nettes de scorer, l'USBG a par la suite perdu le fil, sans raison. A présent, après trois victoires de rang, les coéquipiers d'Ahmed Khélil vont devoir maintenant se comporter en leaders, celui que tout le monde veut attraper ! Et en l'état, le déplacement de Gafsa sera forcément un examen pour déjà évaluer l'endurance et la maturité d'un onze qui découvre de fil en aiguille le couloir de sa destinée.