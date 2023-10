Tunisie: Concert de fin de résidence (Fondation Hasdrubal) à Hammamet - «Cordes et voix» en commun

Dans le cadre du partenariat international entre la Fondation internationale Hasdrubal et le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (Snsmdp), une troisième session pédagogique de formation et d'échange d'une semaine a eu lieu à Hammamet, sous la direction de Laurent Jost, violoncelliste et directeur artistique de la Fondation et Zied Zouari, violoniste et enseignant. Un concert de sortie de résidence a été organisé le vendredi 27 octobre dans le somptueux Hasdrubal Hall sur le thème «Cordes et Voix».

Les sessions sont destinées à des étudiants tunisiens et français, ont pour but d'apporter à chaque étudiant participant une expérience d'apprentissage unique et de convergence artistique et représentent notamment une source d'enrichissement mutuel entre les étudiants participants. Vingt- deux jeunes entre instrumentistes et chanteurs ont participé à cette session. Les travaux, les masterclasses ont été couronnés par un concert éblouissant qui a suscité l'engouement et l'admiration du public.

Le programme concocté durant la session et présenté est fort éloquent : départ avec le trio Paul Wiener, violon, Paola Nieto, alto, et Clémence Mebsout, violoncelle, ont joué le Trio à cordes op. 3 Allegro con brio de Beethoven. Bassem Makni (pianiste) a accompagné la soprano Candice Albardier dans la Rondine de Puccini et l'Hérodiade de Massenet. Le trio du départ (Wiener, Nieto et Mebsout) a repris 5 pièces romantiques (évidemment) de Schulhoff. Le Quatuor à cordes de Mendelssohn joué par Mehdi Dhaker et Wiener (violon) Nieto (alto) et Mohamed Mejdi Bahloul ( violoncelle.). Romantique encore avec un lied de Schubert chanté par Candice Albardier accompagnée du trio (violon, alto et violoncelle).

La suite fait place à la musique classique orientale, Zied Zouari a présenté une composition créée par lui «Nuages» et deux arrangements de la fameuse chanson «A'âtini Nay» de Fairouz et Chouftek Marra (de Louiza Ettounsia).

Les morceaux ont réuni les sopranos Candice Albardier, Oumayma Ben Ammar, Aicha Gara, Chaima Keddadi et Emna Rekik, les Mezzo-sopranos Lobna Abidi et Mariem Oueslati, le contre-ténor Wajih Béjaoui et à la basse Mahmoud Turki. Au violon Yasmine Abbès, Capucine de Bellefroid, Mehdi Dhaker, Zad Guellouz, Adem Kalia, Youness Ouertani, Mariem Oueslati, Ameni R+Tanabene, Paul Wiener et Tarek Zouari, à l'alto Fasal Ayari, Wifek Ben Saber, Ameni Latiri et Paola Nieto. Au violoncelle Mohamed Majdi Bahloul, Siwar Bouafsoun, Clémence Mebsout et Farès Mhamdi.

Faut-il ajouter que la dernière chanson arrangée fut reprise par le public, reprise et chantée plusieurs fois. Fin de concert dans la joie et les applaudissements.

Par ailleurs, M. Jost, directeur musical, nous apprend que la Fondation Hasdrubal et la direction de la Maîtrise de la Cathédrale et des Petits Chanteurs de Monaco ont convenu, ailleurs, de reporter le concert prévu le 28 octobre à la Cathédrale de Tunis au printemps 2024 en présence des artistes monégasques.