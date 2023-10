Afrique de l'Ouest: Développement du Burkina-Faso - Le système des Nations Unies s'engage à accompagner le pays

Le premier ministre, Apollinaire Joakimson de Tambela a reçu en audience le lundi 30 octobre 2023 à Ouagadougou, une délégation du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Le Secrétaire Général Adjoint et Coordinateur spécial des Nations Unies pour le Développement au Sahel, Abdoulaye Mar Dieye et de la Sous-Secrétaire générale des Nations Unies et Directrice du Bureau Régional du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour l'Afrique, Ahunna Eziakonwa ont effectué du 28 au 30 octobre 2023 une visite conjointe à Ouagadougou.

Dans le cadre de cette visite conjointe de travail, le Secrétaire Général Adjoint et Coordinateur spécial des Nations Unies, pour le Développement au Sahel, Abdoulaye Mar Dieye et sa délégation ont été reçus en audience le lundi 30 octobre 2023 par le chef du gouvernement burkinabé, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla. Selon le Secrétaire Général Adjoint et Coordinateur spécial des Nations Unies pour le Développement au Sahel, cette visite vise à renforcer la coopération entre le Gouvernement du Burkina Faso et le PNUD mais aussi d'échanger sur les possibilités d'accélérer le développement durable dans le Sahel. « Notre visite au Burkina Faso, fait partie d'une série que nous avons entamé à Nouakchott en Mauritanie, puis à Bamako au Mali et ici à Ouagadougou au Burkina Faso. Nous continuons en Guinée Conakry ».

Il a souligné que cette visite était un tour de Sahel pour affirmer que le développement ne peut pas être mis entre parenthèse, dans cette situation de réinvention des pays du Sahel. Dans le sahel, les pays sont en train de se réinventer et dans cette réinvention le processus de développement est fondamental. Il faudra selon lui, non seulement que l'on intensifie ce processus de développement, que l'on le mette en échelle et avec le sens de l'urgence. « Le temps joue contre nous et tout ce que nous faisons, nous le devons à nos populations. Car nous les Nations Unies, nous existons à cause de cette charte.

Quel que soit la situation de turbulence dans laquelle nous pouvons être, il faut toujours savoir que notre raison d'être ce sont les populations », affirmé Abdoulaye Mar Dieye. Et soutenir que dans cette réinvention du Sahel, les gouvernements eux-mêmes se réinventent dans beaucoup plus d'investissement dans le contrat social, c'est-à-dire les populations. Il a fait savoir que cette visite conjointe témoigne de l'importance du soutien du PNUD au peuple burkinabè.

Les défis actuels du pays et de la sous-région sont passés en revue avec les autorités, ainsi que les perspectives d'amélioration et de renforcement de l'appui aux femmes et aux jeunes à travers d'interventions transformatrices et efficaces dans des domaines clés, tels que le monde digital, la lutte contre les changements climatiques et la zone de libre-échange continentale africaine.

La Sous-Secrétaire générale des Nations Unies et Directrice du Bureau Régional du PNUD pour l'Afrique, Ahunna Eziakonwa a pour sa part confié que la mission est venue pour écouter et comprendre la feuille de route développer par le Burkina Faso pour redresser les questions de l'insécurité, de la paix et de la stabilité. La délégation a rencontré tour à tour, les membres du gouvernement, le Premier Ministre, les groupes de femmes et de jeunes pour leur porter un message lié au développement. Elle a par ailleurs soutenu qu'étant donné que le Burkina Faso est en train de se frayer un chemin pour sortir du sous-développement, le système des Nations Unies l'accompagner dans toutes ses convictions dans le domaine du développement.