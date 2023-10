Afrique du Nord: Le Forum des affaires maroco-libyen prévu du 1er au 3 novembre à Tanger

Le Forum des affaires maroco-libyen se tiendra, du 1er au 3 novembre à Tanger, en vue d'échanger sur le renforcement des partenariats et des échanges interrégionaux.

Organisé par la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA), en partenariat avec l'Union générale libyenne des Chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture et le Conseil des hommes d'affaires libyens, ce forum vise à augmenter le volume des échanges, à promouvoir les opportunités d'investissement entre le Maroc et la Libye et l'intégration économique régionale, et à renforcer l'accès aux marchés africains et mondiaux, rapporte la MAP.

Cet évènement, qui devait se dérouler en septembre dernier avant qu'il soit reporté suite aux circonstances exceptionnelles que traversaient le Maroc et la Libye, frappés par des catastrophes naturelles, ambitionne également d'améliorer la coopération bancaire, dans le but de renforcer les opportunités d'investissement et de commerce, et de développer la coopération conjointe dans les domaines du transport maritime et aérien et de la logistique.

Dans ce cadre, la Chambre régionale a tenu une réunion de coordination avec les partenaires libyens, afin de discuter des préparatifs de ce forum économique, le premier du genre entre les deux parties.

Cette réunion a été marquée par la présentation du contexte général dans lequel se tient ce forum, a indiqué la Chambre, rappelant que le Maroc a choisi de libéraliser son économie et ses échanges dès le début des années 80 et renforcé cette politique en adoptant des réformes proactives, portant notamment sur l'élimination des mesures non tarifaires à l'importation et à l'exportation, la simplification du système fiscal des importations et la rationalisation des droits de douane.

%

La Libye connaît, quant à elle, une croissance importante dans les activités du secteur privé depuis 2018, notamment en matière de production, d'exportations et de recherche de nouveaux marchés.

Le secteur privé libyen possède également des atouts commerciaux importants et une capacité de commercialisation solide qui lui permettent de concurrencer et de s'associer à d'autres pays, outre l'intérêt croissant que suscitent certains ports et zones franches en Libye.