Afrique: Le nouveau programme des instructrices de la CAF lancé avec succès à Rabat

Suite à l'atelier d'instructrices de la CAF récemment conclu, la Division d'Entraînement de la CAF est fière d'avoir lancé un programme dédié aux instructrices de la CAF, nouvellement conçu pour les éducatrices afin devenir instructrices et promouvoir la croissance du football féminin à travers les 54 associations membres de la CAF.Le premier déploiement a été mené dans la capitale du Maroc, Rabat où les 19 instructrices issues d'associations membres ont pris part à un atelier de 8 jours entre le 18 et le 25 octobre au Complexe de Football Mohamed VI.Le football féminin est en pleine croissance sur le continent, en suivant ce constat, la CAF investit plus de ressources dans le soutien et le développement du football féminin en affinant et en remodelant la formation des entraîneuses dans le cadre de sa stratégie globale de croissance du football féminin en Afrique. Le développement continu et l'innovation se réfèrent à la stratégie du football féminin de la CAF qui a pour objectif :

Accélérer la croissance du football féminin à tous les niveaux, partout sur le continent

Utiliser les unions des différentes zones et offrir des possibilités de formation au personnel technique impliqué dans le football féminin

Lier les cours de renforcement des capacités aux programmes de développement et aux compétitions.

Le programme comprenait des sessions théoriques et pratiques qui couvraient une variété de sujets liés au jeu tels que les tendances actuelles du football, les exigences en matière de condition physique, les programmes d'entraînement pour les athlètes modernes, la planification et l'évaluation des séances d'entraînement, ainsi que l'utilisation efficace de la technologie dans le domaine de l'entraînement.

%

"L'éducation est la clé du développement. Lorsque nos formatrices seront responsabilisées, elles seront des actrices de changement dans leurs pays respectifs et sur l'ensemble du continent. Il convient de mentionner que bon nombre de ces formatrices dirigent actuellement leurs équipes nationales féminines en tant qu'entraîneures principales dans des compétitions telles que la CAN féminine, les qualifications olympiques et les tournois de l'Union zonale.

Certaines sont les adjointes ou sélectionneuses d'équipes nationales féminines de jeunes, tandis que d'autres dirigent des clubs dans diverses ligues féminines de haut niveau et assistent leurs divisions techniques respectives dans l'organisation de cours", a déclaré la responsable du football féminin de la CAF, Mme Meskerem Goshime. Dans quelques jours, la CAF donnera le coup d'envoi de la troisième édition de la Ligue des Champions Féminine de la CAF en Côte d'Ivoire du 5 au 19 novembre, quelques mois avant la Coupe d'Afrique des Nations féminine, CAF TotalEnergies Maroc 2024.