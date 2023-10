Maroc: Le Programme d'aide sociale directe, 'une consécration tangible' de l'État social promu par SM le Roi (économiste)

Fès — Le programme d'aide sociale directe, initié sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, est la consécration tangible de l'Etat social promu par le Souverain, a affirmé l'économiste et enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Fès, Abderrazak El Hiri.

Cette initiative vient "consacrer la politique ambitieuse, initiée par les autorités publiques en application des Hautes directives Royales, oeuvrant pour un Maroc résilient sur le plan économique, solidaire et social", a souligné M. El Hiri dans une déclaration à la MAP.

M. El Hiri, également directeur du Laboratoire de Coordination des Etudes et des Recherches en Analyses et Prévisions Economiques (CERAPE), a rappelé que cette aide sociale directe sera attribuée aux ménages nécessiteux sans enfants ou avec des enfants de moins de 21 ans et comprendra également des allocations pour la première et seconde naissance.

La décision de SM le Roi d'élargir cette aide aux enfants en situation de handicap, aux nouveau-nés et aux ménages ayant à charge des personnes âgées est "synonyme d'une politique de ciblage efficace embrassant toutes les couches sociales défavorisées".

La mise en oeuvre de l'aide sociale directe, a-t-il dit, représente la deuxième phase de la généralisation de la protection sociale dont l'objectif central est la promotion du capital humain dans une perspective de justice sociale et territoriale et de préservation de la dignité des citoyens. Elle vient compléter, a-t-il dit, les différents programmes sociaux mis en place à l'initiative de SM le Roi Mohammed VI tels que l'INDH, le programme d'aides directes aux femmes veuves en situation de précarité, le programme d'appui à la scolarisation des enfants et le programme de réduction des disparités territoriales et sociales.

M. El Hiri a également estimé que cette politique de ciblage favorisera l'inclusion socio-économique des ménages pauvres et en situation de précarité, renforcera la confiance des citoyens envers les institutions et permettra l'amélioration de la productivité globale des facteurs.