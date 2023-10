Maroc: Programme d'aide social directe - Un Engagement Royal en faveur des préoccupations des citoyens (Universitaire)

Rabat — Le Programme d'aide social directe reflète l'engagement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur des préoccupations des citoyens en tant que priorités nationales, a indiqué le président du Centre Atlas pour l'analyse des indicateurs politiques et institutionnels, Mohamed Bouden.

Dans une déclaration à la MAP, M. Bouden a souligné que la question sociale était et reste à la tête des Priorités Royales à travers un suivi personnel et une interactivité constante du Souverain avec les aspirations profondes des citoyens, en vue de leur fournir les moyens susceptibles d'améliorer leur quotidien par le biais d'une série d'initiatives lancées dans le domaine social.

L'analyste politique a souligné que l'opérationnalisation de ce programme initié par le Souverain représente un tournant crucial et historique dans les politiques sociales du Maroc et le fruit d'une Clairvoyance Royale, qui a fait de la réalisation de la justice sociale et spatiale un objectif orienté vers différents projets à caractère social.

Les Discours Royaux, a-t-il poursuivi, ont défini la feuille de route de cet ambitieux chantier social de même à répondre aux besoins spécifiques et changeants et à mettre à profit les moyens disponibles de la manière la plus efficace et durable, précisant que SM le Roi a mis en avant dans Son Discours au Parlement à l'occasion de l'ouverture de la 1ère session de la 3ème année législative de la 11ème Législature (13 octobre 2023) la contribution de ce programme dans la promotion du niveau de vie, la lutte contre la pauvreté et la fragilité ainsi que l'amélioration des indicateurs de développement social et humain.

Le programme d'aide sociale directe, prévu pour la fin de l'année, représente un nouveau point d'entrée pour le développement d'un système de sécurité sociale pour de larges segments de la société, et un progrès important au coeur des priorités, en plus d'être un tournant décisif vers la consolidation des fondements de l'État social, a-t-il relevé, ajoutant qu'il constitue un pilier du modèle social et de développement et un levier capable d'évaluer le domaine social à travers des critères de ciblage clairs et transparents, en investissant dans la technologie et la numérisation de manière à parvenir à chaque citoyen méritant, pour un rendement optimal du système de la protection sociale partout au Royaume.

Outre les impacts sociaux sur le citoyen, la mise en oeuvre du chantier de l'aide sociale directe permettra d'atteindre des objectifs fondamentaux à savoir, le renforcement les fondements de l'Etat social au Maroc dans le cadre d'un système intégré qui s'adapte aux transformations et capitalise sur les acquis qui seront réalisés au niveau de la poursuite de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire de base au profit des catégories vulnérables, et la réhabilitation du système national de santé, en poursuivant la réforme du système de l'éducation et de la formation, et en optimisant la mise en oeuvre du nouveau programme lié à l'accès au logement.

Ces principaux objectifs, selon M. Bouden, se traduisent par l'établissement d'une nouvelle génération de contrat social entre l'État et les citoyens, à travers l'amélioration de la prise en charge de la famille et sa protection et le soutien des catégories les plus vulnérables, ainsi que par le biais de l'octroi d'un revenu régulier aux familles vivant des revenus des activités saisonnières et l'amélioration de l'accès à l'enseignement, la santé et la prise en charge des enfants, qui sont autant de mesures qui auront un impact positif sur la productivité et la dynamique économique et la libéralisation de l'investissement dans le capital humain, qui représente une véritable richesse pour le Royaume du Maroc, en tant qu'un État-nation.