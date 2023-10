Maroc: Installation de M. Abderrazzak Mansouri, nouveau gouverneur de la province de Tétouan

Tétouan — Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a présidé, lundi à Tétouan, la cérémonie d'installation de M. Abderrazzak Mansouri, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé gouverneur de la province de Tétouan.

Après lecture du Dahir de nomination, le ministre de la justice a félicité M. Mansouri, pour la confiance Royale placée en lui, suite à sa nomination en tant que nouveau gouverneur de la province de Tétouan. Une province qui jouit d'une attention particulière, de par sa position stratégique, qui abrite plusieurs chantiers structurants sur les plans économique et social.

M. Ouahbi a appelé le responsable territorial à mettre en application les Hautes Instructions Royales et faire montre de sérieux et d'abnégation pour poursuivre le processus de développement enclenché et par là, pour ouvrir des horizons plus larges en termes de réformes et de projets d'envergure, notant que l'agent d'autorité doit être toujours présents sur le terrain pour prendre connaissance des besoins des citoyens, répondre à leur doléances, trouver des solutions à leurs problèmes et veiller à la bonne mise en application de la loi.

Grâce à la clairvoyance de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc dispose d'un modèle de développement humain qui jouit d'une reconnaissance internationale, s'est-il félicité, considérant que la mise en oeuvre effective de ce modèle demeure tributaire de la capacité du gouverneur et à travers lui, toutes les composantes du corps des agents d'autorités, à rattraper le déficit social, en contribuant à la promotion des activités génératrices de revenu et l'auto-emploi chez les jeunes, et les aider à concrétiser dans les faits, leurs projets grâce à l'accompagnement et à l'orientation.

Dans ce sens, le ministre de la justice a exhorté tous les acteurs locaux de la province de Tétouan à faire montre d'un engagement total pour poursuivre la mise en oeuvre des chantiers de généralisation de la protection sociale, qui constitue un levier essentiel du modèle de développement social.

Il a, en outre appelé les acteurs locaux à contribuer à la réalisation de la justice territoriale, en incitant tous les acteurs de la chose locale à accorder une grande attention à la réhabilitation des infrastructures et des équipements collectifs et à assister les citoyens pour la programmation de projets dans ce domaine, sur la base d'une approche participative axée sur les zones qui connaissent une fragilité en termes de structures.

Le ministre de la Justice a conclu en incitant le gouverneur et tous les acteurs locaux, à oeuvrer à la réhabilitation de la province de Tétouan sur les plans économique, social et touristique, en veillant à l'exécution du programme gouvernemental dans les délais impartis et à valoriser les ressources naturelles et humaines, en coordination avec les services extérieurs et les collectivités territoriales, dans le cadre d'une approche participative basée sur la coopération, la concertation et l'écoute mutuel.

La cérémonie d'installation du nouveau gouverneur de la province de Tétouan, s'est déroulée en présence notamment, du wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, gouverneur de la préfecture de Tanger-Assilah, M. Younes Tazi, du président du Conseil de la région, des présidents respectifs des Conseils provincial et communal de Tétouan, des représentants du corps de la magistrature, des personnalités civiles et militaires, ainsi que des acteurs de la société civile.