Ile Maurice: Allégation d'arrestation illégale - Des policiers accusés de complot

Les deux parties s'accusent mutuellement. Aux enquêteurs de démêler le vrai du faux.

Un chauffeur de taxi âgé de 34 ans a porté plainte au poste de police de Mahébourg le 27 octobre par rapport à son arrestation et sa détention qu'il considère comme illégales. La police l'avait détenu à Grand-Bois pour conduite en état d'ivresse car il avait un taux de 78 microgrammes d'alcool dans le souffle d'air expiré. Cependant, le trentenaire maintient qu'il n'était pas au volant du véhicule, mais un passager.

Dans sa déposition, le taximan, un habitant de Plaine-Magnien, explique que le 2 octobre vers 2 heures du matin il occupait le siège passager avant de sa voiture, qui était conduite par son ami. Deux autres amis étaient assis à l'arrière. Ils revenaient de Ville Noire et se dirigeaient vers Mahebourg quand trois policiers ont arrêté sa voiture près du pont Cavendish à des fins de contrôle. Ils ont demandé à son ami de produire son permis de conduire, mais ce dernier ne l'avait pas. Ce dernier a alors dit aux policiers que le véhicule appartenait au plaignant. Les policiers lui ont demandé de présenter son permis, ce qu'il a fait.

Le caporal en charge de l'équipe lui a dit qu'il le soupçonnait d'être sous l'influence de l'alcool et lui a demandé de remonter dans sa voiture et de la conduire jusqu'au poste de Mahébourg, où il a subi un test d'alcoolémie qui s'est révélé positif. Il a alors été emmené à l'hôpital pour une prise de sang, puis détenu en cellule au poste de Grand-Bois. Il a été autorisé à partir à 10 heures du matin après avoir retrouvé sa sobriété. Cet habitant de Plaine-Magnien explique qu'il n'est pas satisfait de la manière dont la police l'a traité, car il n'était ni le conducteur, ni le responsable du véhicule, mais qu'il a été détenu. Ses amis, dit-il, peuvent témoigner de l'incident.

Par ailleurs, les policiers qui ont interpellé l'individu accusent leurs collègues d'avoir comploté avec ce dernier pour donner une fausse déclaration. Selon le caporal Auguste, il était responsable du troisième shift au poste de Mahébourg et vers 2 h 35, en compagnie de deux agents, pendant un contrôle à proximité du pont Cavendish, il a intercepté un véhicule, qui s'est arrêté un peu plus loin.

Ses collègues et lui ont été surpris de voir le conducteur échanger sa place avec le passager avant. Ils se sont approchés de la voiture et ont interrogé les occupants. «Wi boss monn bwar enn kann labier, donn mwa enn sans mo mem ti pé kondir sa mo finn sanz plas ar mo kamarad», leur aurait dit le conducteur. Ce dernier a été prié de les accompagner pour un alcotest, auquel il a volontairement consenti et le résultat s'est révélé positif.

Selon le caporal, ni le conducteur, ni les trois personnes qui l'accompagnaient n'ont formulé de plainte, ni déclaré à la police qu'il n'était pas le conducteur. Il a également déclaré avoir obtenu des informations crédibles et fiables selon lesquelles des policiers de Mahébourg auraient conspiré avec le suspect pour faire une dénonciation par écrit fausse et malveillante afin de le diffamer. Il demande que les caméras de surveillance du poste de police soient visionnées et que des mesures policières soient prises.