Sénégal: Clôture de la campagne de lutte contre les cancers - vers l'érection de l'hôpital Lukbe en Eps 3

Le ministre de la santé et de l'action sociale, Dr Marie Khemesse Ngom a procédé dimanche à la clôture de la campagne de lutte contre les cancers du col de l'utérus et du sein Octobre rose en présence des autorités administratives locales et partenaires au développement.

Le ministre de la Santé qui a présidé la cérémonie de clôture de la campagne de lutte contre les cancers du col de l'utérus et du sein annonce qu'on acheminé vers l'érection de l'hôpital de Diourbel en établissement de santé de niveau 3 surtout en terme de réhabilitation et en renforçant le personnel en amenant d'autres spécialités.

« On a presque toutes les spécialités. Il peut être érigé en niveau 3. Si l'hôpital est au niveau 3, Bambey va passer en EPS 1. Le terrain est là et nous sommes dans les études. Il faut un peu de patience et l'espoir est permis ».

Le ministre de la Santé a également remercié les partenaires dont « les actions s'inscrivent en droite ligne de la vision du chef de l'Etat qui ne ménage aucun effort pour offrir à la population du Sénégal un meilleur état de santé et de bonheur social. Cette vision est concrétisée par la starategie destinée à la prise en charge des patients, la disponibilité d'équipements modernes. Il y a également la mise en place d'une télé-dépistage, la mise en place d'appareils de mammographie, la formation de 500 prestataires de santé, la formation de 14 spécialistes en radio thérapie, l'installation de 4 radiothérapies dont celle de Touba ».

Conséquence ; Au lieu que la malade paye un million, il paye finalement 150 000 frs.

Mme la ministre demande aussi d'intégrer les mutuelles de santé.

Selon elle, le Sénégal a consenti beaucoup d'efforts pour prévenir et réduire les cas de cancers au niveau des populations.

Il y a enfin le centre national d'oncologie de Diamniadio pour un coût de 106 milliards.

Pour rappel, une cérémonie de remise de matériel médical a été organisée auparavant à l'hôpital régional Heinrich Lukbe de Diourbel dans le cadre de la clôture de la célébration du mois d'octobre rose qui est un mois de prévention et de promotion de la santé contre les cancers gynécologiques dont le caner du sein et le cancer de l'utérus.

La ministre de la Santè a profité de cette rencontre pour visiter l'installation du matériel médical aux normes standards qu'on a acheté dans le cadre du budget de l'Etat Sénégalais qui est en train de disséminer a travers les différentes structures pour renforcer le système de santé en essayant de rapprocher l'offre de service.

« Depuis quelques mois, l'appareil de mammographie de Diourbel était en panne. Nous venons d'installer un mamographie aux normes standards ».

Ce matériel médical remis a l'hôpital régional Heinrich Lukbe de Diourbel. est composé entre autres de lits, de matériels de réanimation, d'échographie, de soins intensifs, de pédiatrie et de de néonatalogie.

Il s'y ajoute du matériel de bloc opératoire d'une valeur de 290 000 millions de frs Et de rappeler que « ce qu'il faut, c'est d'aller vers la qualité qui est l'affaire des professionnels de santé. C'est pourquoi nous avons marqué le pas sur l'accueil mais également pour permettre aux malades de bénéficier d'environnement sain. Un malade à qui on retourne la joie est presque guéri à 50%. Il faut mettre des fleurs et de la verdure devant la porte centrale de l'hôpital. On voit dans les pays développés qu'on peut même chanter pour le malade. Ce qui nous fait défaut, c'est le manque d'organisation mais les choses sont en train d'être améliorées ».

Le ministre de la Santé a également procédé à la clôture de la campagne Octobre rose en relevant que « notre objectif est de dépister 10000 femmes et aujourd'hui nous avons dépassé ce chiffre... ».