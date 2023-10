Sénégal: Un colloque international sur l'héritage du professeur Lilyan Kesteloot, à partir de mercredi à l'UCAD

Dakar — Un colloque international de quatre jours démarre mercredi, à Dakar, en hommage au professeur Lilyan Kesteloot, la chercheuse belge et spécialiste des littératures négro-africaines francophones, décédée en 2018 à Paris, en France, a appris l'APS des organisateurs.

Des écrivains et universitaires venus des Antilles, de la Belgique et du Cameroun sont attendus à ce colloque prévue pour se dérouler à l'auditorium Khaly Amar Fall de l'université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, sous l'égide du département de lettres modernes de ladite université.

Il va porter sur le thème « Littératures africaines et écologiques », précisent les organisateurs dans un communiqué parvenu mardi à l'APS.

Une présentation du professeur Lilyan Kesteloot (1931-2018) par le professeur Amadou Ly va marquer l'ouverture officielle de ce colloque à partir de 9 heures 30, suivie des allocutions du délégué général de Wallonie-Bruxelles à Dakar et du recteur de l'UCAD, Ahmadou Aly Mbaye, indique le document.

Un film documentaire intitulé « Lilyan Kesteloot, pionnière des études littéraires africaines », réalisé par la cinéaste Khadidjatou Pouye de la Radiotélévision sénégalaise (RTS), sera aussi projeté en public, séance qui sera suivie de témoignages de Philippe Cantraine, ancien délégué général de Wallonie Bruxelles au Sénégal et Simone Ehivet Gbagbo, ancienne Première dame de la Côte d'Ivoire, ajoute le communiqué.

Des conférences et des tables rondes consacrées à Lilyan Kesteloot et à son héritage intellectuel sont au programme de ce colloque au cours duquel les participants vont débattre de thématiques telles que « Lilyan Kesteloot et la préservation des valeurs », « Le ngolo de Césaire chez Lilyan Kesteloot » et « Lilyan Kesteloot, l'éternelle rebelle ».

« Lilyan Kesteloot, femme de passion », « Lilyan Kesteloot et le théâtre africain. Pour un nouveau Cogito-xalat » et « Kesteloot et nous » sont le reste des thèmes à débattre.

Les professeurs Felwine Sarr, Mamoussé Diagne, Abdoulaye Elimane Kane, Raymond Aloyse Ndiaye et Andrée Marie Diagne sont attendus à cette rencontre, de même que les écrivains Abdoulaye Racine Senghor, Pape Samba Kane, Amadou Lamine Sall, Mariama Ndoye, Elie Charles Morreau et Djibril Diallo Falémé.