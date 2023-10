Sénégal: Fatick - Des filles formées à la prise de parole pour dénoncer les violences basées sur le genre

Fatick — Des jeunes filles issues de plusieurs secteurs d'activité de la région de Fatick (centre) ont bouclé, mardi, une formation à la prise de parole en public, dans le but de contribuer à la lutte contre les violences basées sur le genre.

« Nous avons réuni ces filles des différentes localités de Fatick pour les sensibiliser et les former sur la prise de parole afin qu'elles aient le courage de parler, de dénoncer si nécessaire les violences basées sur le genre », a expliqué Rokhaya Diop Diallo, la chargée de la promotion des droits des filles à la direction de la femme et la protection des groupes vulnérables.

»Il faut garantir aux filles un environnement propice à l'effectivité de leurs droits », a-t-elle dit.

La formation de deux jours sur l'Agenda de la fille est axée sur huit priorités. Il s'agit de l'égalité et droit de la fille, l'éducation de la fille, la formation professionnelle et technique de la fille, l'autonomisation, la santé de la reproduction, les violences basées sur le genre, leadership féminin et la mobilisation des garçons pour l'égalité des filles.

« Le constat est que les filles sont réduites au silence. Cela peut être causé par les mutilations génitales féminines ou les mariages d'enfant. C'est pour corriger ces disparités que nous avons élaboré ce fichier pour inviter les filles à s'impliquer », a souligné Mme Diallo.

Pour cette sociologue, »ces huit priorités du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants sont des leviers essentielles pour libérer le potentiel des filles ».

Toutefois, a-t-elle poursuivi, »il est nécessaire d'impliquer les jeunes garçons pour bien mener ce combat et avoir des résultats satisfaisants ».

La nouvelle directrice régionale de la Famille à Fatick, Ndeye Khady Diouf a promis pour sa part, d'être à l'écoute des filles de la région suivant le calendrier de la tutelle pour leur offrir une meilleure protection.