Maroc: Atelier de capitalisation du projet «Déploiement des politiques migratoires au niveau régional-DEPOMI»

Rabat — Un atelier de capitalisation du projet "Déploiement des politiques migratoires au niveau régional-DEPOMI" a été organisé, mardi à Rabat, afin de dresser les résultats du projet par rapport à la territorialisation des stratégies migratoires au niveau régional.

Fruit d'un partenariat entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne (UE), DEPOMI, lancé en 2020, a accompagné les collectivités territoriales des régions cibles (Béni Mellal- Khénifra, l'Oriental et Souss-Massa) dans le déploiement et l'intégration de la migration dans la planification stratégique.

Ce projet vise à mieux intégrer la dimension de la migration dans les politiques et stratégies publiques aux niveaux national et local au Maroc et à contribuer à créer des effets d'entrainement par une composante de coordination entre le niveau central et régional qui vise la fluidification de la communication et des échanges d'expériences, la diffusion de pratiques innovantes et le développement d'outils harmonisés au niveau local.

Cet atelier a été l'occasion de présenter les résultats de la mise en oeuvre des stratégies migratoires (la Stratégie nationale des Marocains résidant à l'étranger (SNMRE) et la Stratégie nationale d'immigration et d'asile-SNIA) au niveau régional.

Cette rencontre a également été l'occasion d'aborder différentes thématiques telles que la gouvernance des migrations au niveau des collectivités territoriales, l'intégration des ressortissants des pays tiers, la mobilisation des Marocaines Résidant à l'Étranger pour le développement territorial et la mobilité des jeunes.

S'exprimant à cette occasion, le Chef de coopération à la Délégation de l'UE au Maroc, Jean-Christophe FILORI, a déclaré que le projet DEPOMI est "le fruit d'un partenariat fructueux entre le Maroc et l'Union européenne dans les domaines de la migration et de la mobilité", soulignant que la coopération entre l'UE et le Maroc sur ces questions a commencé il y a plus d'une dizaine d'années et que l'UE est le partenaire le plus ancien du Maroc en termes de coopération technique et financière.

"Notre objectif général est d'oeuvrer pour une migration sûre, sans risque, légale et organisée au départ, à destination et au sein de la région suivant une approche fondée sur les droits humains", a-t-il ajouté.

Au Maroc, de grands efforts ont été déployés pour élaborer et mettre en oeuvre une politique migratoire cohérente qui intègre aussi bien la diaspora des Marocains du Monde (MRE), que les personnes migrantes circulant sur son territoire, a affirmé, de son côté, le premier secrétaire à l'ambassade de Belgique, Sebastiaan Druyts.

Dès le départ, la politique migratoire du Maroc a reposé sur trois piliers : la solidarité, la responsabilité et la coopération internationale, a-t-il poursuivi, rappelant que le Royaume a été le premier pays de la région du Sud de la Méditerranée à avoir conclu un partenariat pour la mobilité avec l'Union européenne.

"L'évolution rapide de nos sociétés nous impose une démarche dynamique inclusive avec l'ensemble des acteurs pour une adaptation aux changements de l'environnement en fonction de l'évolution des besoins des citoyens", a-t-il, par ailleurs soutenu.

De son côté, la représentante résidente de l'Agence belge de développement (Enabel), Evelien Masschelein, a indiqué que l'objectif d'Enabel pour la mobilité humaine est de mettre en place une approche triplement gagnante pour les personnes déplacées, les pays et communautés d'accueil, ainsi que les pays et communautés d'origine.

Pour cela, Enabel a mis en place trois stratégies qui reposent sur la promotion de la mobilité des compétences, la valorisation du potentiel de la migration et ses incidences bénéfiques pour le développement du Maroc, ainsi que la protection et l'intégration des personnes migrantes au Maroc selon une approche humaniste et respectueuse de leurs droits, a précisé Mme Masschelein.

Le projet DEPOMI, en ajoutant une dimension fondamentale de la territorialisation, a permis de créer des espaces de dialogue, d'échanges, de rencontres et d'apprentissage collectifs des acteurs locaux pour une meilleure gouvernance et planification de la migration, s'est-elle, par ailleurs, félicitée.

DEPOMI est financé par l'Union européenne et mis en oeuvre par Enabel, l'Agence belge de développement en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger/Département des Marocains Résidant à l'Etranger.