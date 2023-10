Maroc: Colloque thématique à Rabat sur le rôle de la région dans le développement économique et les défis de promotion de l'investissement

Rabat — Un Colloque thématique sur le rôle de la région dans le développement économique et les défis de promotion de l'investissement sera organisé, mercredi à Rabat, à l'initiative de la Chambre des Conseillers.

Organisée en coordination et en partenariat avec la région de Rabat-Salé-Kénitra, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la préparation des travaux du 5ème forum parlementaire annuel des régions, prévu en décembre prochain sous le thème "Stimulation de la croissance économique à travers les territoires", indique un communiqué de la Chambre.

Le colloque s'inscrit également dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord de partenariat et de coopération signé entre la Chambre et l'association des Régions du Maroc, l'Association Marocaine des Présidents des Conseils des Préfectures et des Provinces et l'Association Marocaine des Présidents des conseils communaux, ajoute la même source.

La région de Rabat-Salé-Kénitra a été choisie comme troisième étape parmi les quatre préparatoires du forum des régions, en vue de mettre en avant le rôle des régions comme acteur du développement économique à la lumière des nouveautés apportées par la nouvelle Charte de l'investissement, selon le communiqué.

Ce colloque sera axé sur deux thèmes, à savoir "la programmation du développement économique et le défi de la convergence des stratégies sectorielles" et "l'amélioration du climat des affaires et le renforcement de l'attractivité et de la compétitivité des provinces et préfectures relevant de la région à la lumière de la nouvelle Charte nationale de l'investissement".