Afrique: Pourquoi le Sénégalais Sadio Mané s'est éloigné du Ballon d'Or

Arrivé deuxième du classement du Ballon d'Or 2022, le Sénégalais Sadio Mané ne figurait même pas sur la liste des nommés en 2023. En une année, le Lion a vu sa cote baisser de façon vertigineuse, et son « exil » en Arabie saoudite aura du mal à la faire vraiment remonter.

Il y a un an, Lionel Messi ne figurait même pas sur la liste des nommés du Ballon d'Or 2022. Un an après, il est sacré meilleur joueur du monde avec un huitième trophée. Il y a un an, Sadio Mané terminait deuxième du classement du Ballon d'Or 2022 derrière Karim Benzema. Un an après, il était absent de la liste des 30 nommés.

Cela dit tout de l'empreinte que peut laisser une Coupe du monde dans le choix des votants du Ballon d'Or, mais cela illustre surtout la trajectoire de l'international Sénégal depuis le mois d'octobre 2022. Une année avec plus de bas que hauts, et qui a fini par le reléguer à l'arrière-cour des grands du foot mondial.

Car tous ceux qui avaient suivi la soirée du 17 octobre 2022, espéraient enfin voir, dans un futur proche, leur idole devenir le deuxième Africain à remporter le prestigieux trophée France Football. Jamais, depuis le sacre du Libérien George Weah, un Africain ne s'était hissé aussi haut dans le classement du BO. Mais moins de trois semaines plus tard, Sadio Mané allait voir son ascension être stoppée net par une blessure au genou.

La deuxième de sa carrière au genou après celle subie en avril 2017 et qui l'avait éloigné des terrains pendant 131 jours. La dernière blessure, même si elle ne le prive de compétition "que" pendant 105 jours, sera la pire. Car elle brise son rêve de disputer une deuxième Coupe du monde après 2018 et scelle presque son aventure au Bayern que tout le monde voyait prestigieuse. Car le temps perdu se rattrape rarement dans ces clubs comme le Bayern, pour ceux qui n'ont pas l'occasion de gonfler leur crédit en buts et de grosses performances.

Loin des yeux, loin du coeur...

Mané était arrivé lors du mercato et n'avait réussi « que » 12 buts et 6 passes décisives en 38 matchs. Trop peu pour les Munichois qui lui reprochaient son inefficacité, son salaire (le plus gros du club) et sa gifle sur Leroy Sané. Poussé vers la sortie, l'ancien joueur de Liverpool atterrit cet été dans le club saoudien d'Al-Nassr. Une retraite dorée ? En tout cas, un éloignement des pelouses du foot de très haut niveau qu'il avait l'habitude d'arpenter depuis ses années Liverpool, club rejoint en 2016.

Loin des yeux, loin du coeur des votants, Mané, qui n'a remporté que le championnat et la Supercoupe d'Allemagne, a vu sa côte dégringoler au moment de faire la liste des nommés pour le Ballon d'Or 2023. Pour ne rien arranger, le Lion devrait certainement perdre également son titre de Joueur de l'année le 11 décembre prochain à l'occasion des CAF Awards organisés au Maroc.

Une année à oublier. En janvier prochain, le Lion ira en Côte d'Ivoire pour défendre son titre de champion d"Afrique. Il sera temps après de (re) penser à la course au Ballon d'or 2024...