Nigeria: L'évêque auxiliaire de Minna - 'Nous vivons des temps très difficiles mais nous restons forts dans la prière. Personne ne veut d'une révolution sanglante

Minna — " Notre pays continue à vivre des situations conflictuelles qui impliquent l'Église et toute la société ", déclare à l'Agence Fides l'évêque auxiliaire de Minna, Mgr Luka Sylvester Gopep, à propos de l'escalade de la violence, de la criminalité et de la corruption qui sévit au Nigéria. "Nous sommes tous pris dans un contexte vraiment difficile. L'écosystème politique est saturé de conflits et, comme toujours, ce sont les plus pauvres qui souffrent le plus. La suppression des subventions aux carburants et l'effondrement du naira, la monnaie nigériane, par rapport au dollar ont entraîné des difficultés incalculables pour les petites et moyennes entreprises. Nos paroissiens vivent des moments très difficiles et le gouvernement ne semble pas s'en préoccuper. La situation est exacerbée par les activités des bandes armées, des voleurs et des criminels qui augmentent les sentiments de peur et de suspicion".

L'Auxiliaire décrit ensuite la grave crise que traverse le pays dans toutes les régions. Alors que le nord-est est en train de contenir le groupe Boko Haram, le centre-nord est confronté à des attaques inqualifiables contre des agriculteurs par de prétendus bergers fulanis", explique-t-il. Le nord-ouest est assiégé par des bandits armés, l'extrême sud est confronté au conflit du Peuple indigène du Biafra (IPOB), un groupe séparatiste nigérian visant à restaurer l'ancienne République du Biafra, et à l'organisation paramilitaire de l'IPOB, le Réseau de sécurité de l'Est (ESN) pro-Biafra. Nous pouvons sans aucun doute affirmer que ce que nous vivons est une combinaison de difficultés économiques et d'insécurité qui a créé un climat dans lequel la survie du "plus fort" et l'élimination conséquente de "l'inapte" règnent en maître. Nous vivons des temps difficiles, mais nous restons forts dans la prière", souligne Mgr Gopep.

"Le changement que l'on attend devrait venir des urnes", déclare-t-il à propos du niveau élevé de pots-de-vin et de corruption de la classe politique nigériane. Malheureusement, les dernières élections générales, caractérisées par l'achat de votes, l'intimidation des électeurs et un corps électoral compromis, comme l'atteste l'Union européenne (UE) dans son rapport, n'ont pas permis à la population de choisir les dirigeants qu'elle souhaitait (voir Fides 24/2/2023). Tout cela a développé chez les gens des mécanismes de réaction qui aggravent encore la situation. À mon avis, les conflits incessants sont le symptôme d'une maladie plus grave qui conduit à l'apathie. Les gens n'ont pas d'armée pour repousser les rebelles, les bandits ou les kidnappeurs. L'appareil de sécurité est entre les mains de politiciens qui s'imposent illégalement, alors comment voulez-vous que les gens réagissent autrement ?

"Nous, l'Église locale, en tant que dispensateurs d'espoir", a poursuivi l'évêque, "continuerons à faire de notre mieux pour apaiser les gens qui sont déjà si éprouvés. J'oserais dire que sans nos interventions, notre peuple, les masses électorales, auraient peut-être pris des mesures qui auraient eu un impact négatif sur les dirigeants des fonctions publiques corrompues. Personne ne veut d'une révolution sanglante. Cela signifie que les hommes politiques doivent être à la hauteur des attentes. Par exemple, les coups d'État au Niger, au Mali, au Tchad, au Burkina Faso et en Guinée sont la preuve d'un mauvais leadership en Afrique. Lorsque la gérontocratie, l'autoritarisme et l'impunité deviennent une priorité, les gens ont recours à l'"auto-assistance" ou à l'auto-amélioration. Au Zimbabwe, par exemple, personne ne savait qu'un jour Robert Mugabe serait déposé pacifiquement, sans que personne ne soit abattu ou ne perde la vie. Le fait est que la classe dirigeante ne doit pas prendre le peuple pour acquis".

S'exprimant sur le diocèse de Minna, le prélat nigérian a confirmé que la Commission diocésaine pour la justice, le développement et la paix, en collaboration avec l'évêque Martin Uzoukwu, élabore un plan pastoral pour aider les nécessiteux, en particulier les personnes qui ont été déplacées par des bandits armés de leurs maisons à Nanati, Adunu, Fuka, Ishau, Kwagana Community, Abolo, Sikiti, Siche-tukura et Angwan. "Notre priorité est de fournir des moyens de subsistance aux familles et d'assurer l'éducation de leurs enfants. Nous construisons également un centre pastoral pour en faire un point de rencontre pour le peuple de Dieu dans le diocèse et fournir un abri aux personnes vulnérables dont la vie est en danger."

"Sur une note positive", conclut Mgr Gopep, "l'Église locale a été témoin d'événements importants tels que la plénière des évêques catholiques du Nigeria (CBCN) qui vient de s'achever à Abuja et au cours de laquelle nous avons salué le nonce sortant, Antonio Guido Filipazzi, pour ses six années de service méritoire à Dieu et à l'humanité. En outre, nous avons récemment reçu le don de nouveaux évêques : Mark Nzukwein du diocèse de Wukari, Habila Daboh du diocèse de Zaria, Simon Okezuo du diocèse d'Ahiara. Nous avons également assisté à la naissance d'un nouveau diocèse, celui de Katsina, avec la nomination de son premier évêque, Geral Musa. Nous sommes très reconnaissants au Pape François pour sa magnanimité et sa générosité d'esprit".

Malgré cela, la situation persistante d'insécurité générale, avec des attaques, des meurtres ou des enlèvements de prêtres et de religieux, est alarmante. Parmi les plus récents, on peut citer le meurtre et l'incendie d'un jeune séminariste dans le diocèse de Kafanchan (voir Fides 8/9/2023), l'enlèvement de prêtres et de séminaristes dans les diocèses de Minna et d'Enugu (voir Fides 22/9/2023), ainsi que celui de 3 moines à Eruku (voir Fides 20/10/2023).