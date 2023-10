Afrique: Les Seychelles accueillent l'exercice de l'ONUDC sur l'état de droit maritime pour les partenaires régionaux

Pour la deuxième année consécutive, les Seychelles accueillent l'exercice sur l'état de droit maritime (MROLEX) de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

La première partie de l'exercice est terminée et les participants des Seychelles, de Maurice et de Somalie ont reçu leurs certificats mardi.

Elle s'est déroulée du 18 au 31 octobre avec 32 participants, dont des militaires accompagnés de deux observateurs.

La deuxième partie de la formation que les Seychelles accueilleront mettra en vedette les Comores, Djibouti et Madagascar.

L'exercice en trois parties est une opération simulée qui intègre tous les domaines d'expertise depuis la détection des navires, l'arraisonnement des navires, la poursuite d'un crime maritime et la maintenance des navires.

Après une série d'exercices de simulation au niveau national organisés dans le pays pour tous les États signataires de l'accord sur la sécurité maritime dans la région de l'Afrique orientale et australe et de l'océan Indien (MASE), une équipe d'experts du Programme mondial sur la criminalité maritime (GMCP ) facilitera deux exercices sur l'état de droit maritime dans son centre de formation régional avancé aux Seychelles.

L'exercice est conçu pour intégrer les compétences et les connaissances de la formation antérieure dispensée par GMCP tout en établissant un environnement permettant de les appliquer à des problèmes pratiques.

%

Photo: Le premier exercice s'est déroulé du 18 au 31 octobre avec 32 participants. (Seychelles Nation) Photo License: CC-BY

Dans son discours lors de la cérémonie de clôture de la première partie de l'exercice, le ministre de l'Intérieur et de l'Immigration, Errol Fonseka, a déclaré que c'était un honneur pour les Seychelles d'accueillir cet exercice régional de sécurité maritime pour les pays de l'ouest de l'océan Indien.

"Alors que les différentes équipes nationales se réunissent aux Seychelles, elles ont également l'occasion d'apprendre les unes des autres et d'établir des contacts avec d'autres forces de l'ordre des pays voisins", a déclaré le ministre.

M. Fonseka a ajouté que "de telles relations constituent la base de l'effort conjoint nécessaire pour renforcer les capacités de sécurité maritime de la région".

Il a déclaré que les îles et les États côtiers restent vulnérables aux risques en constante évolution posés par les actes illicites en mer.

"Au cours des dernières années, la prévalence des activités illicites dans l'espace maritime de notre région a suscité de nombreuses inquiétudes, comme en témoigne la recrudescence du nombre de saisies de navires impliqués dans des incidents liés aux stupéfiants et à la pêche illégale", a déclaré M. Fonseka.

L'équipe itinérante d'experts est composée d'un expert juridique, d'un expert en matière d'application de la loi maritime, d'un expert en maintenance maritime et d'un expert en connaissance du domaine maritime (MDA).

Les exercices auront une participation régionale mais seront regroupés par pays anglophones, francophones et swahili pour faciliter la communication et la fluidité tout au long de l'exercice.

"Je parle au nom des Seychelles, mais je suis certain que ces sentiments résonnent avec vous tous dans la salle - le renforcement des capacités, la consolidation du partage d'informations et de la coopération au niveau régional, ainsi que l'amélioration des connaissances et des compétences sont tous essentiels pour faire face à nos menaces communes", dit M. Fonseka.

Il a ajouté que le MROLEX de l'ONUDC et la composition internationale des participants offrent l'opportunité d'échanger des perspectives et des meilleures pratiques.

"Cela crée également un réseau professionnel qui peut être exploité pour partager des informations et améliorer la collaboration afin de faire face aux menaces et défis communs aux niveaux régional et international", a ajouté M. Fonseka.