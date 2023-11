Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du1er Novembre 2023

Burkina Faso : Redevances minières- Le taux de plafonnement des royalties passe de 5% à 7%

En conseil des ministres du 13 septembre 2023, le ministre en charge des mines introduisait un rapport relatif à un projet de décret portant modification du décret n°2017-0023/PRES/PM/MEMC/MINEFID du 23 janvier 2017 portant fixation des taxes et redevances minières. Un nouveau décret, N°1454 est adopté le 27 octobre 2023 et fixe désormais les redevances proportionnelles ou royalties dans le secteur minier. L’innovation majeure apportée dans la fixation des redevances minières est la levée du plafonnement du niveau des redevances proportionnelles qui est 3% si le cours de l’or est inférieur à 1000 $ US /l’once ;4% si le cours est compris entre 1.000 et 1.300 dollars/l’once ; 5% si le cours de l’or dépasse 1.300 usd l’once ; 6 % lorsque le prix de l’or est supérieur à 1 500 usd, et 6,5 % pour un prix au-dessus de 1 700 usd l’once puis 7%, lorsque le métal jaune s’échange à plus de 2 000 usd l’once. (Source : aouaga.com)

Niger : Mise en production du pétrole brut d’Agadem pour l’export- Lancement officiel ce 1er novembre

La mise en production du pétrole brut de la phase II d’Agadem pour l’export sera lancée ce mercredi 1er novembre à Koulélé dans la région de Diffa, sous le Haut patronage du premier ministre Lamine Zeine Ali Mahaman. L’annonce a été faite ce mardi 31 octobre par le Ministre du Pétrole, des Mines et de l'Energie M. Barke Bako Mahaman Moustapha à travers un communiqué officiel. (Source : Anp)

%

Mali : Kidal- Le gouvernement dénonce le retrait précipité de la Minusma

La Minusma s'est retiré de sa base de Kidal. Dans un communiqué, le gouvernement constate une fois de plus et avec beaucoup de regret que ce retrait n'a point fait l'objet de rétrocession de cette base aux FAMa comme stipulé dans le calendrier d'occupation des emprises Minusma par les FAMa. Cette situation de départ précipité, selon ce communiqué, met en péril le processus entamé et menace la sécurité et la stabilité de la région de Kidal.(Source : abamako.com)

Sénégal : Présidentielle 2024- La Cena demande à la Dge de remettre à Ousmane Sonko ses fiches de parrainages

Faisant suite à la saisine des avocats d'Ousmane Sonko pour lui demander de faire injonction à la Direction générale des élections de remettre les fiches de parrainages au mandataire d'Ousmane Sonko, la Commission électorale nationale autonome (Cena) a officiellement pris position. Les avocats d'Ousmane Sonko avaient demandé à la Cena de « faire injonction à la direction générale des élections d'avoir à remettre au mandataire du requérant des fiches de parrainage, la Clé USB...ou de mettre en œuvre son pouvoir de dessaisissement de la Dge et de substitution d'action pour livrer les fiches de parrainage » (Source : adakar.com)

Togo : Textile- Un groupe américain va investir 25 millions Usd pour une usine de vêtements

Star Garments Group (SGG), une entreprise de fabrication de vêtements sri-lankaise et filiale du géant américain du textile Charles Komar & Sons, devrait très prochainement démarrer ses activités au Togo. La Société envisage lancer avant la fin de l’année courante, les travaux de construction de son usine de fabrication de vêtement au sein de la plateforme industrielle Adétikopé (PIA) construite et exploitée par ARISE IIP. A travers cette unité industrielle chargée des activités de coupe, couture et finition (Cut-make-trim, CMT), SGG envisage d’augmenter sa production de vêtements prêt-à-porter (robes, chemisiers, vêtements pour enfants, etc.) qui seront ensuite exportés vers des détaillants internationaux. L’usine s’étendra sur 3,7 ha et devrait employer 2 000 personnes. Le coût du projet est estimé par la société à 25 millions de dollars US (soit environ 15,5 milliards FCFA). Pour mobiliser ce montant, SGG a sollicité un prêt de la Société Financière Internationale (SFI ou IFC en anglais). (Source : alome.com)

Congo Brazzaville : Sommet des trois bassins forestiers- Maccon salue l’engagement de Sassou N’Guesso et de Lula Inacio Da Silva

Le sommet de Brazzaville, le deuxième du genre, a baissé les rideaux le 28 octobre à Kintélé. La cérémonie d’ouverture du segment présidentiel a permis aux participants de suivre un peu plus d’une trentaine d’interventions. Le président français, Emmanuel Macron n’a pas pu faire le déplacement de Brazzaville, dit-il à cause de l’actualité internationale. Il est intervenu à distance en affirmant que la protection des forêts tropicales est une priorité majeure pour son pays. Les stocks de carbone et de biodiversité largement concentrés dans les trois plus grands bassins forestiers du monde sont des trésors dont l’humanité ne peut s’en passer, a-t-il poursuivi. « Ce dont nous avons besoin, ce sont donc des partenariats justes avec des pays forestiers qui abritent sur leur sol les plus grands stocks de carbone et de biodiversité mais qui sont aussi confrontés à des défis économiques majeurs. Nous voulons en fait sortir de l’économie de rente qui détruit les forêts et la biodiversité et entrer dans la bio-économie. Ce partenariat autour du capital naturel, je suis convaincu, est l’une des priorités majeures des prochaines années », a-t-il souligné. (Source : abangui.com)

Gabon : Justice- Les honoraires en millions d’euros de Noureddin Bongo pour des cabinets de conseil

Avec l’ambition de faire réélire son père à qui il comptait bien succéder avec l’aide de sa mère, Noureddin Bongo Valentin aurait également sollicité le soutien de plusieurs cabinets de conseil, dont le français Roland Berger qui facturait 1,12 million d’euros d’honoraires pour son intervention dans la campagne et l’après-campagne électorales d’Ali Bongo.Le projet ne verra jamais le jour et le document élaboré des mois durant aux frais du contribuable ne sera finalement pas exploité du fait que son principal commanditaire est actuellement en prison, inculpé pour divers faits présumés, mais surtout parce que le coup d’État du 30 août 2023 est passé par là. Pourtant, la tentative de réélection d’Ali Bongo a coûté beaucoup d’argent au Gabon. C’est, en tout cas, ce que croit savoir le site Consultor qui se définit comme un « média indépendant du conseil en stratégie ». (Source : Libreville .com)

Guinée : Politique nationale- Le fossé se creuse entre la junte et les forces vives…

A treize mois de la fin de la transition, le fossé des divergences se creuse entre les autorités de la transition et une partie de la classe politique réunie au sein d’une entité hétéroclite appelée « forces vives de Guinée ». Dernier point de divergence majeure en date, l’organe de gestion des élections alors que la Ceni (commission électorale nationale indépendante) a été dissoute depuis le 05 septembre 2021.La junte considère la mise en place de la Ceni comme une anomalie qu’il fallait réparer. C’est pourquoi, le Président de la Transition a ramené les prérogatives de cette institution au ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, dirigé par Mory Condé. Ce ministère a désormais la responsabilité d’organiser toutes les élections et référendums en Guinée. (Source : africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Pour s’être introduit frauduleusement dans un bateau au Port - 4 jeunes ghanéens se retrouvent en prison

Quatre jeunes ghanéens qui avaient l’intention d’immigrer dans un pays de l’occident se sont retrouvés à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (Maca). Récemment, ces jeunes anglophones se sont frauduleusement introduits dans un navire dénommé Sea Côte d’ouest qui avait accosté à Abidjan. À la barre, le lundi 30 octobre 2023, K.G, F.T, R.D et K.A ont révélé l’objet de leur acte. Selon eux, ils n’avaient pas l’intention de piller quoi que ce soit dans le bateau, mais voulaient juste rejoindre un pays autre que leur pays d’origine. S’exprimant uniquement en anglais, ces jeunes visiblement vulnérables ont fait savoir qu’ils allaient à l’aventure pour une meilleure condition de vie. Déclarés coupables, ils ont été condamnés à un mois de prison ferme et à payer chacun une amende de cinq cent mille (500.000) francs Cfa.(Source : Fratmat.info)