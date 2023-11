Afrique: « Regards de Palestine » et « Palestine Cinema Days '23 around the world » au Cinémadart - Parlons d'eux, partageons leurs films

Jeudi 2 novembre à 19h30, projections du long métrage de fiction « FARHA » de Darine J. Sallam, programmé dans le Festival « Palestine Cinema Days » qui aurait dû avoir lieu en octobre en Palestine.

« Regards de Palestine » est un cycle autour du cinéma palestinien et sur la Palestine lancé par le Cinéclub Cinéfils au Cinémadart en 2021. Un rendez-vous, qui s'adresse à des cinéphiles mais aussi à toute personne curieuse de découvrir les expressions cinématographiques d'un territoire écrasé par une médiatisation qui en formate la perception. Sa relance cette fois s'est imposée aux organisateurs qui se sont associés à l'association « Sentiers » et à la Fédération Tunisienes des Ciné-clubs, pour soutenir les Gazaouis et en réponse à »la déshumanisation des Palestinien-ne-s et l'horreur des images qui nous parviennent », comme ils le notent.

L'idée étant d'installer un espace de réflexion sur des images filmiques tournées en Palestine, des images du passé et du présent et de registres différents exprimant différentes modalités du lien au pays et reflétant des sensibilités multiples en lien avec le vécu des Palestinien-ne-s. De nourrir aussi une réflexion commune, avec le public ainsi que les cinéastes, chercheuses et chercheurs qui accompagneront les séances.

« Nous entamons ainsi ce qui doit être une conversation continue avec la scène artistique et culturelle palestinienne, florissante malgré sa fragmentation entre la Cisjordanie, Gaza, les territoires occupés en 48 et leur diaspora », ajoutent-ils.

L'ensemble des bénéfices des séances de ce cycle sera reversé au Croissant Rouge tunisien au profit de sa campagne de solidarité avec les Palestinien-ne-s de Gaza qui sont assiégé-e-s et qui font face a un génocide.

Nommée « Unproveked narratives », la séance du lancement du cycle, qui s'est tenue le 31 octobre, proposait trois courts métrages en échos avec la proposition de Palestine Film Institute: « Scenes of the Occupation from Gaza » de Mustafa Abu Ali (1973), « Condom Lead » de Arab Nasser and Tarzan Nasser (2013) et « Nation Estate » de Larissa Sansour (2012).

S'en est suivie une discussion en ligne avec May Odeh (productrice, réalisatrice et co-fondatrice du Palestine Film Institute).

Toujours dans le même contexte, le Cinémadart accueillera, en collaboration avec Filmlab : Palestine, le jeudi prochain 2 novembre à 19h30, la projection du long métrage de fiction « FARHA" de Darine J. Sallam, programmé dans le Festival « Palestine Cinema Days » qui aurait dû avoir lieu en octobre en Palestine.

Sorti en 2022, avec Karam Taher, Ashraf Barhom, Ali Suliman, le film dont les événéments se passent en 1948, met en scène une jeune fille de 14 ans qui regarde depuis un garde-manger verrouillé la catastrophe qui consume sa maison.

Tous les bénéfices de cet événement seront églament destinés à soutenir les Plastiniens de Gaza via le Croissant Rouge tunisien.