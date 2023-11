Burkina Faso: Le président de la Transition Ibrahim Traoré rend hommage aux martyrs

La nation Burkinabè a de nouveau rendu un vibrant hommage au martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et ceux du coup d'Etat manqué du 16 septembre 2015 ce mardi 31 octobre 2023 à Ouagadougou.

La tradition a été une fois de plus respectée dans la sobriété. La nation Burkinabè a rendu un hommage mérité a ses fils et filles victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'Etat manqué du 16 septembre 2015. Cette année la commémoration s'étale sur trois jours, les 26 et 27 octobre nettoyage du monument des héros nationaux et du cimetière municipal de Gounghin, le 29 octobre, offices religieux pour la paix au Burkina et le repos des âmes des illustres disparus et le 31 octobre, le dépôt de gerbe de fleurs au monument des héros nationaux.

Il est 10 heures lorsque le président de la transition Ibrahim Traoré est arrivé sur l'esplanade du monument des héros nationaux. Une minute de silence observée en mémoire des martyrs. Après les civilités d'usage s'en est suivi du dépôt de la gerbe de fleurs au pied du monument par le président de la Transition Ibrahim Traoré accompagné de sonorités et rythme militaire. A la suite du dépôt de la gerbe de fleur, place au recueillement, à la révérence et l'exécution de l'hymne national. Avant de se retirer le chef de l'Etat est allé saluer les parents et les familles des martyrs.

Le président des familles des martyrs de l'insurrection populaire Pouahoulabou PK Victor « Ce matin nous sommes là avec le gouvernement pour commémoré le 9e anniversaire du décès de nos martyrs nous remercions le Président de la transition pour son courage, l'encourageons à continuer dans cette lancée car nous sommes avec lui dans le combat qu'il mène ». Pour le président Pouahoulabou, les martyrs ne sont pas seulement les victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre et ceux du coup d'Etat manqué de 2015 mais bien plus et encore le sont les Forces de défenses et de sécurités (FDF), les volontaire pour la défense de la patrie (VDP) qui tombent au front pour la défense de la patrie.

Du reste, des Burkinabè dans le cadre de la veille citoyenne ont veillé la nuit sur la place dédiée au martyr et ont mobilisé la somme d'un million quarante-six mille sept cent vingt-cinq francs CFA pour soutenir les blessés de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014.