Sénégal: Zone économique spéciale de Diass - Lancement des travaux d'aménagement et de connectivité

Le Chef de l'Etat lance aujourd'hui les travaux d'aménagement et de connectivité de la Zone Economique Spéciale intégrée de Diass.

Dans sa volonté d'accélérer et de dynamiser le développement des Zones économiques spéciales (Zes), Apix-SA a initié un processus d'orientation stratégique de développement, de promotion et de gestion des Zes afin de créer un modèle de zones de référence au Sénégal.

Selon l'Apix, les Zones économiques spéciales sont des espaces géographiques aménagés et dédiés où les entreprises bénéficient d'avantages fiscaux et règlementaires afin d'encourager l'investissement et la production, tout en permettant la réduction du déséquilibre de la balance commerciale et la création massive d'emplois.

L'objectif pour l'Apix est d'aboutir à «une sécurisation et un aménagement intégral et cohérent de l'assiette foncière des Zes » à l'image de celle de Diass, afin de les rendre opérationnelles à très court terme.

À cet effet, l'Apix informe avoir initié une démarche autour de l'élaboration d'un plan stratégique et d'un agenda de développement de la Zes pilote de Diass, à travers des partenariats stratégiques.

De manière plus spécifique, un «business model » a été mis en place pour orienter l'ensemble des opérateurs, des partenaires techniques et financiers, des prestataires et des industriels tout en permettant à l'État de garder le contrôle sur les projets.

Tenant compte des orientations stratégiques du Plan Sénégal émergent (Pse) et de la Politique industrielle nationale, cinq secteurs porteurs (agroalimentaire, industrie pharmaceutique, matériaux, textile, automobile) vont constituer les filières prioritaires de création de valeur et d'emplois productifs.

La mobilisation des partenaires privés offre une structuration qui prend en compte l'option fondamentale d'éviter tout endettement de l'État ainsi qu'une spéculation sur le foncier.

Selon l'Apix, l'aménagement des Zes nécessite en effet, une mobilisation de financement direct auprès des partenaires financiers, tels que la Boad, pour la réalisation de voiries, de réseaux divers et d'infrastructures de base.