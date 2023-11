Sénégal: BRVM - Baisse de 26,653 milliards de FCFA de la capitalisation du marché des actions ce mardi 31 octobre 2023.

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 31 octobre 2023 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la capitalisation du marché des actions a enregistré une baisse de 26,653 milliards de FCFA.

Cette capitalisation est passée de 7765,690 milliards de FCFA la veille à e 7739,037 milliards de FCFA ce 31 octobre 2023. Cette forte baisse est liée à celle de l'indice composite (l'indice général de la Bourse) qui a cédé 0,34% à 208,02 points contre 208,74 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a enregistré une baisse de 0,30% à 104,63 points contre 104,95 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige ((indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une hausse de 0,63% à 100,19 points contre 99,56 points la veille.

La capitalisation du marché des obligations est restée stationnaire à 10 383,848 milliards de FCFA.

La valeur des transactions a fortement chuté, s'établissant à 502,850 millions de FCFA contre 5,404 milliard de FCFA le lundi 30 octobre 2023.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,27% à 1 180 FCFA), Sonatel Sénégal (plus 3,99% à 16 950 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 2,04% à 2 500 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 1,24% à 815FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 0,90% à 1 120 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Oragroup Togo (moins 7,48% à 2 475 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (moins 7,42% à 2 930 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 7,40% à 2 315 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,40% à 1 690 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (moins 5,00% à 855 FCFA).