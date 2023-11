Sénégal: ODD - Le Congad veut mettre en place une plateforme numérique des OSC

Dakar — Le conseil des organisations non gouvernementales d'appui au développement (CONGAD) travaille à mettre en place une plateforme numérique des Organisations de la société civile (OSC) impliquées dans la mise en oeuvre des objectifs de développement durable (ODD) au Sénégal.

Pour y arriver, une série de consultations régionales (huit tables ronde) ont été organisées à travers le pays pour cartographier les organisations de la société civile actives sur les objectifs de développement durable.

Seydou Ndiaye, coordonnateur du projet, membre du Congad, a précisé que cette cartographie consiste à inventorier les OSC, ONG et Organisations communautaires de base OCB actives dans la mise en oeuvre des ODD, à travers une approche méthodologique.

"Il s'agit de faire un inventaire préliminaire pour identifier les organisations, organiser ces tables rondes pour faire la vérification de cet inventaire et accompagner les OSC à aligner leurs interventions sur les 17 objectifs des ODD et les 169 cibles" a-t-il ajouté, mardi, lors de la dernière table ronde organisée au profit des OSC de Dakar.

Cette rencontre, a-t-il insisté, s'inscrit dans la mise en oeuvre de la cartographie des organisations de la société civile (OSC) que le Congad compte réaliser avec l'appui technique et financier de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) par le biais de l'Institut de la francophonie pour le développement durable (IFDD) et d'autres partenaires.

%

De plus, il s'agit de renseigner les interventions de ces organisations sur une fiche pour consolider le tout sur une plateforme numérique par la francophonie à travers ce projet qui se met en oeuvre dans sept pays africains.

Le but est rendre visible "l'excellent" travail que les osc sont en train de faire dans la mise en oeuvre des ODD et permettre aux acteurs de les valoriser dans le suivi et le rapportage de la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 mais surtout, créer des thématiques, des relations de collaboration entre les OSC qui font à peu près le même travail ou qui sont actives sur les mêmes ODD et cibles.

Il a relevé que »les osc font beaucoup de choses sur le terrain en termes de réalisation ou transformation des conditions de vie des populations qui rentrent dans le cadre de la mise en oeuvre de l'Agenda mais cette contribution, manque de visibilité.

"C'est ce défi que le Congad veut relever pour aider les OSC à disposer d'une plateforme numérique à travers laquelle, on peut visiter, regarder et prendre connaissance des interventions, actions et réalisations d'un échantillon d'organisations de la société civile au Sénégal" a déclaré le consultant.

Cette table ronde organisée à Dakar est la dernière d'une série de huit consultations régionales à travers le pays.

"(....) l'échantillon d'organisations consultées (...) est assez représentatif de la dynamique des OSC au Sénégal », selon Seydou Ndiaye.