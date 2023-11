Sénégal: Kaffrine - Un dispositif de pilotage de la qualité des enseignements en gestation

Kaffrine — Un dispositif de pilotage de la qualité des enseignements sera mis en place pour davantage relever les enseignements et les apprentissages dans la région de Kaffrine (centre), a-t-on appris mardi de l'inspecteur d'académie, Abdoulaye Wade.

« Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place avec nos partenaires comme l'Unicef (Fonds des Nations unies pour l'enfance), ici à Kaffrine, un dispositif de pilotage de la qualité des enseignements et des apprentissages », a dit M. Wade lors d'un entretien avec l'APS.

Cette semaine, a-t-il indiqué, les tests de positionnement vont démarrer pour tous les niveaux d'enseignement. Le cycle des enseignements apprentissages va démarrer dès maintenant avec un suivi et un encadrement, grâce à l'appui des partenaires, a-t-il fait savoir.

Il a souligné que l'Inspection d'académie de Kaffrine a d'autres défis à relever pour davantage se positionner au niveau national, parmi lesquels, » la qualité des enseignements et apprentissages ».

« On n'a pas d'élèves au lycée Mariama Bâ, au lycée scientifique de Diourbel, au Daara Rama », a-t-il déploré.

Par rapport aux résultats des différents examens, l'inspecteur se réjouit des résultats enregistrés au certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) et au brevet de fin d'études moyennes (BFEM).

« Nous sommes en train quand même d'enregistrer de bons résultats dans la région de Kaffrine surtout au certificat de fin d'études élémentaires et au brevet de fin d'études moyennes « , s'est-il félicité, ajoutant toutefois que l'académie doit redoubler d'efforts au baccalauréat.

Pour le CFEE, en 2022, « on était à 83, 25% de taux de réussite pour l'académie, en 2023, on est à 87, 05% », a-t-il renseigné. L'académie, a gagné trois points, dépassant le taux national qui est à 82%, selon lui.

Pour le BFEM, en 2022, « on avait 88, 82% de réussite, en 2023, on a 92 ,68%, alors qu'au niveau national on est à 76,30%. Donc, au CFEE et au BFEM, les résultats sont satisfaisants », a-t-il salué.

Pour le baccalauréat, a-t-il informé, « nous devons faire davantage d'efforts, car on était à 40,91% en 2022 et cette année, on est à 38, 17% contre 51 % au niveau national ».

« C'est pourquoi, nous comptons convoquer une rencontre avec tous les acteurs pour analyser les résultats et voir de nouvelles stratégies qu'il faut développer pour renverser la tendance », a annoncé l'inspecteur d'académie de Kaffrine.