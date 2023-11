Cote d'Ivoire: Commerce/Agoa- Une opportunité pour approfondir le commerce et les investissements entre les deux pays

« Les États-Unis s'engagent pleinement en Afrique », comme l'a clairement affirmé le Président Joseph Biden lors du Sommet des dirigeants américains et africains en décembre dernier, et l'Ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire continue d'investir dans la prospérité ivoirienne en tant que partenaires et amis. La Loi sur la Croissance et les opportunités en Afrique (Agoa), promulguée en 2002, est au cœur de la politique économique et de l'engagement commercial des États-Unis avec l'Afrique ». Cette phrase est de l’ambassadeur des Etats-Unis en Côte d’Ivoire, Sem Jessica Davis Ba. Il s’agit d’un extrait d’un éditorial envoyé à la presse.

Aussi, dans cette note, elle ajoute que le mois dernier (Octobre 2023) elle a eu l'opportunité de participer à la cérémonie de pose de la première pierre d'un projet de transport routier financé par les États-Unis à hauteur de 123 billions de francs Cfa à Abidjan, via la Millennium Challenge Corporation, qui favorisera la croissance et le commerce accrus. « Nous continuons à financer des projets dans l'industrie ivoirienne de la noix de cajou, des soins de santé et de l'entrepreneuriat féminin, investissant dans le peuple, la paix et la prospérité de nos amis ivoiriens et collaborant pour « CreerDesEmploiEnsembleUSACIV. » Il s'agit d'investissements du peuple américain au profit du peuple ivoirien, et non de prêts. », ajoute Sem Jessica Davis Ba.

Le succès du peuple de Côte d'Ivoire et celui des États-Unis sont inextricablement liés. Les États-Unis importent chaque année plus de 1 milliard de dollars de produits ivoiriens, et cette tendance continuera de croître à l'avenir. La Côte d'Ivoire est un partenaire clé pour les États-Unis, poursuivant une approche commune visant à promouvoir un commerce accessible, équitable, concurrentiel et résilient. Ensemble, nous protégerons la dignité de tous les travailleurs et la durabilité de notre planète.

L'Agoa, souligne- t-elle, « est un élément essentiel pour concrétiser cette vision de prospérité partagée. Si vous gérez une entreprise en Côte d'Ivoire, je vous encourage à envisager l'Agoa pour augmenter vos ventes, former davantage d'employés et améliorer votre communauté. Depuis sa signature il y a plus de deux décennies, l'Agoa a fait une énorme différence pour des millions d'Africains en offrant un accès en franchise de droits au marché américain pour plus de 6 800 produits différents. »

Selon la diplomate américaine, « L'Agoa est un exemple de la façon dont nous pouvons utiliser le commerce comme une force pour le bien. Pour maintenir leur éligibilité, les pays doivent respecter plusieurs valeurs fondamentales pour des sociétés libres et équitables : l'État de droit, le respect des droits de l'homme, la lutte contre la corruption et la protection des droits des travailleurs. Nos deux grands pays partagent ces valeurs. L'Agoa est un outil transformationnel pour renforcer la prospérité inclusive en Afrique subsaharienne. »

Ici, en Côte d'Ivoire, précise - t-elle, « l'Agoa a un impact réel et positif sur la vie de milliers d'Ivoiriens en créant des emplois et de nouvelles opportunités économiques, notamment pour les femmes et les jeunes. Par exemple, le gouvernement des États-Unis a accordé 1,8 milliard de francs CFA à Red River Foods (une entreprise de transformation de noix de cajou basée aux États-Unis) pour investir dans l'industrie ivoirienne de la noix de cajou, ce qui contribuera à créer plus de 480 emplois. Red River Foods bénéficiera de l'exportation en franchise de droits de ses produits vers le marché américain grâce à l'AGOA. Grâce à l'Agoa, plus de 300 micros, petites et moyennes entreprises ont été formées par le bureau ivoirien de l'Agoa aux exigences d'exportation. Certaines de ces petites entreprises ont considérablement bénéficié de leur formation et sont désormais considérées comme des moyennes entreprises.

Nous nous engageons à élargir les opportunités pour les entreprises locales de former les Ivoiriens et d'exporter des biens de haute qualité et de grande valeur vers les États-Unis. Les outils politiques tels que l'Agoa sont destinés à être utilisés, testés et affinés au fil du temps, ce qui est le but principal du Forum de l'Agoa qui se tient cette semaine à Johannesburg, en Afrique du Sud. Chaque année, le représentant américain au commerce et les ministres du commerce de chaque pays participant à l'Agoa se réunissent pour faire le bilan de leur travail ensemble et trouver des opportunités pour en faire davantage. »

Le Forum de l'Agoa offre une occasion d'évaluer les progrès réalisés à ce jour, de discuter de la possibilité d'améliorer l'Agoa pour mieux servir les Africains et les Américains, et sert de catalyseur pour réunir une communauté plus large. Les responsables gouvernementaux, les investisseurs du secteur privé, la société civile et les leaders syndicaux venant tous d'Afrique et des États-Unis se réunissent avec pour objectif commun d'utiliser le commerce pour créer de meilleures opportunités.

C'est un moment important pour l'engagement économique et commercial entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. J'attends avec impatience une conversation dynamique axée sur l'avenir - lors du Forum de l'Agoa, avec nos amis en Côte d'Ivoire et au-delà.