Afrique: Des stars du football rejoignent le Zéro Palu Football Club et appellent les dirigeants à en finir avec le paludisme

communiqué de presse

Deux légendes du football, Jay-Jay Okocha et Kader Keita ont rejoint le Zéro Palu Football Club, aux côtés des fondateurs et co-capitaines Luís Figo et Khalilou Fadiga, pour renforcer la sensibilisation au paludisme et faire progresser la lutte contre cette maladie.

Le Zéro Palu Football Club a été lancé à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme en avril de cette année, après que Figo et Fadigo se sont associés au Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme pour appeler la communauté internationale à concrétiser la vision d'un monde sans paludisme. Pour atteindre cet objectif, ils ont réuni cette semaine une équipe de légendes du football du monde entier afin d'utiliser leur notoriété et de diffuser le message.

Pour annoncer l'arrivée des nouveaux membres de l'équipe, Khalilou Fadiga et Kader Keita participent à un événement de deux jours en Côte d'Ivoire consacré au sport en Afrique. L'événement, organisé par Le Monde Afrique, vise à s'attaquer au manque d'événements sportifs de grande ampleur organisés sur le continent et à montrer que le sport peut aider à développer des opportunités économiques pour les pays africains en facilitant des projets de grande ampleur.

Une fresque murale peinte à la main, créée par des artistes locaux à Abidjan et représentant Figo, Fadiga, Okocha et Keita portant les maillots du club, a permis de révéler la dernière composition de l'équipe. Fadiga et Keita participeront également à un match de football local dans le cadre de l'événement, aux côtés du Dr Michael Charles, Directeur général du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme.

L'initiative du Zéro Palu Football Club est principalement axée sur l'éradication du paludisme en Afrique, qui représente une part disproportionnée des cas dans le monde (95 %). Les nouveaux membres ont rejoint le club suite à l'alerte lancée en septembre par les chefs d'État africains, qui annonçaient que nous sommes confrontés à une urgence immédiate et qu'une absence de réaction entraînerait des épidémies de paludisme.

Le paludisme est traitable et évitable, mais d'importants manques de financement empêchent actuellement le monde de l'éradiquer définitivement. L'équipe appelle les dirigeants mondiaux à donner la priorité à la lutte contre cette maladie, avant qu'il ne soit trop tard.

L'événement de cette semaine marque une étape importante dans le développement du Zéro Palu Football Club et permet de s'assurer que les problèmes liés au paludisme restent sur le devant de la scène mondiale.

Jay-Jay Okocha est un ancien footballeur nigérian qui compte 73 sélections internationales et qui a joué pour de grands clubs européens tels que le Paris Saint-Germain, le Fenerbahçe et l'Eintracht Francfort. Il a également joué pour les Bolton Wanderers et Hull City. En 2018, il a été élu meilleur joueur de l'histoire des Bolton Wanderers.

« Je suis extrêmement fier de rejoindre cette équipe aux côtés d'anciens joueurs et amis fantastiques », a déclaré Jay Jay. « Je veux utiliser ma notoriété pour sensibiliser le public à cette maladie qui touche tant de personnes dans le monde, notamment dans mon pays d'origine, le Nigeria. Ensemble, nous pouvons utiliser le pouvoir du football pour diffuser notre message et vaincre définitivement le paludisme. »

Kader Keita est un ancien footballeur ivoirien qui a mené une carrière professionnelle de quinze ans dans certains des plus grands clubs européens, parmi lesquels ceux de Lille, de Lyon et du Galatasaray. Il a également obtenu 72 sélections pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qu'il a représentée lors de deux Coupes du monde et de cinq Coupes d'Afrique des Nations.

« J'ai remporté de nombreuses victoires sur le terrain au cours de ma carrière et j'ai maintenant l'intention d'en remporter une autre », a déclaré Kader.

« Je n'ai jamais reculé devant la confrontation en tant que joueur, mais la lutte contre le paludisme est peut-être la plus importante de toutes. Il est extrêmement important pour moi d'aider les populations du monde entier et celles de mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, à lutter contre le paludisme et, avec les membres de ma nouvelle équipe, j'espère que nous pourrons éradiquer le paludisme une fois pour toutes. »

Le Dr Michael Charles, Directeur général du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme, a ajouté :

« Le moment est venu d'appeler à un soutien accru pour aider à éradiquer le paludisme. Avec les outils dont nous disposons, nous pouvons faire de grands progrès vers nos objectifs, mais seulement si nous disposons d'un soutien et, surtout, d'un financement adéquats.

« Le nouveau vaccin n'est pas une solution miracle pour la lutte contre le paludisme et doit être utilisé conjointement à d'autres outils pour nous aider à éradiquer cette maladie. Nous entrons dans une phase cruciale de notre riposte et nous avons besoin que la communauté internationale se mobilise pour faire en sorte qu'aucun parent, enfant, famille ou individu ne souffre inutilement.

« Nous devons nous unir pour augmenter les financements, mettre en place les programmes de prévention adéquats et continuer à innover pour garder une longueur d'avance sur le moustique, qui évolue constamment et devient de plus en plus résistant aux outils existants.

« Grâce à des initiatives telles que le Zéro Palu Football Club, le Partenariat RBM continue de jouer son rôle dans la sensibilisation à la maladie et à son impact dévastateur dans le monde entier. Nous sommes extrêmement heureux de travailler avec des légendes du sport telles que Figo, Fadiga, Okocha et Keita, qui utilisent leur notoriété pour une noble cause. »

Khalilou Fadiga, co-capitaine du Zéro Palu Football Club, a commenté : « Je suis extrêmement fier d'accueillir deux grands amis et anciens joueurs au sein du Zéro Palu Football Club. Ensemble, nous pouvons utiliser nos voix pour s'attaquer à ce problème qui affecte tant de vies et nous fixer pour objectif d'éradiquer le paludisme. »

Luis Figo, co-capitaine du Club de football « Zéro Palu, a ajouté : « Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape importante pour ce club de foot différent en accueillant deux légendes du football dans nos rangs. Il y a plusieurs années, j'aurais qualifié Kader et Jay-Jay de rivaux, mais aujourd'hui, c'est formidable de nous retrouver côte à côte en tant que coéquipiers, pour chercher à obtenir notre plus grande victoire. »

Selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, on a encore enregistré 247 millions de cas de paludisme et 619 000 décès associés dans le monde en 2021.

Mais l'élimination est possible si des ressources adéquates sont consacrées à la lutte contre le paludisme. Depuis l'an 2000, plus de 20 pays dans le monde ont atteint l'objectif zéro cas de paludisme, et d'autres pays les suivent de près. L'annonce récente de la mise au point du vaccin R21 vient ajouter une nouvelle arme à la lutte contre cette maladie et redonner l'espoir d'atteindre les objectifs d'éradication.

Le Zéro Palu Football Club demande au public ainsi qu'aux organisations d'utiliser le hashtag #ZeroMalariaFC pour afficher leur soutien et faire passer le message sur les réseaux sociaux sur le besoin urgent d'une action de plus grande ampleur pour lutter contre le paludisme.