Egypte: Al-Sissi et Macron sont convenus de déployer des efforts pour contenir la crise dans la bande de Gaza

Le président Abdel Fattah Al-Sissi s'est convenu avec son homologue français Emmanuel Macron, de la nécessité de déployer des efforts pour contenir la crise dans la bande de Gaza et éviter l'extension de l'escalade.

Dans une conférence de presse avec Macron tenue au terme de leurs pourparlers, le président égyptien a réitéré la position de l'Egypte rejetant le déplacement forcé des habitants de la bande de Gaza.

Al-Sissi a fait lumière sur la gravité de la crise dans la bande de Gaza qui affecte la région et le monde entier, ajoutant qu'il avait examiné cette crise avec Macron.

Les deux présidents sont convenus de l'importance de la solution à deux Etats, mettant en garde contre la gravite de l'absence d'horizon politique pour le règlement de la cause palestinienne.

Le déplacement des palestiniens n'est pas une solution et la solution à deux Etats n'a pas réussi jusqu'à présent et que les Palestiniens sont sur leurs terres, et il n'est pas raisonnable qu'elle réalise un succès alors qu'ils seront déplacés.

Le président Sissi a exprimé son appréciation et son respect pour tous les efforts déployés pour contenir la crise.

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a mis en garde contre la gravité d'une invasion terrestre de la bande de Gaza et des nombreuses pertes civiles qui en résulteraient, notant qu'il était d'accord avec son homologue français, Emmanuel Macron, sur l'importance de s'efforcer d'éviter l'invasion.

Il a dit que l'objectif déclaré de la guerre était la liquidation du Hamas, des groupes et factions armés présents dans la bande de Gaza, un objectif qui nécessite, selon les expertises de tous les dirigeants de plusieurs pays, de très nombreuses années.

Il a ajouté que 6 000 civils avaient été tués jusqu'à présent, dont la moitié étaient des enfants. C'est ce qui doit être pris en considération si la crise continue et si la sécurité des civils n'est pas prise en compte lorsqu'il s'agit de traiter « l'action militaire » israélienne dans la bande de Gaza.

Le président Al-Sissi a indiqué qu'il était d'accord avec son homologue français de travailler sérieusement pour acheminer l'aide humanitaire qui répond aux besoins des 2,3 millions de Palestiniens dans la bande de Gaza.

Les deux présidents sont tombés d'accord sur l'importance d'accorder le temps pour travailler à la libération d'un plus grand nombre « d'otages et de prisonniers » présents dans la bande de Gaza en calmant la situation « autant que possible ».

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a déclaré qu'il est convenu avec son homologue français Emmanuel Macron de travailler ensemble pour le « noble objectif » de contenir la crise dans la bande de Gaza, d'acheminer des aides et de réduire les tensions « autant que possible », outre le fait de chercher à empêcher d'autres parties d'entrer dans le conflit actuel.

Le président Al-Sissi a réitéré la position égyptienne consistant à condamner toutes les actions qui ciblent tous les civils et a déclaré : « les civils n'ont rien à voir avec la colère, la douleur et la situation dans laquelle nous nous trouvons».

Source : MENA