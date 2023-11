Algérie: Commerce - Des instructions pour garantir l'approvisionnement en produits alimentaires de large consommation

ALGER — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a donné, mardi, une série d'instructions visant à réguler le marché, à garantir l'approvisionnement en différents produits alimentaires de large consommation, et à mettre fin à l'exploitation commerciale de certains produits subventionnés, notamment le sucre, a indiqué un communiqué du ministère.

Ces instructions sont intervenues lors d'une réunion de coordination présidée par M. Zitouni au siège du ministère avec les cadres centraux, qui a porté sur plusieurs axes liés à la numérisation du secteur et à la régulation du marché, précise le communiqué.

Lors de cette rencontre, M.Zitouni a instruit le lancement, à partir de dimanche prochain, du dépôt par voie électronique des demandes de retrait "des certificats de respect" via la nouvelle plateforme numérique dédiée aux importateurs exerçant l'activité d'importation des matières premières et des produits et marchandises destinés à la revente en l'état.

M.Zitouni a, par ailleurs, souligné la nécessité d'accompagner les importateurs de viande rouge et blanche pour assurer une large distribution et garantir leur commercialisation à des prix accessibles aux citoyens, et de suivre les opérations de stockage des produits agricoles en coordination avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, ajoute le communiqué.

Par ailleurs, le ministre a donné des instructions pour assurer le suivi de la distribution du lait subventionné selon la nouvelle carte numérique qui sera lancée à compter de mercredi, selon la même source.

Au cours de la réunion, il a été procédé à la présentation des dernières retouches apportées à la plateforme numérique pour les produits de large consommation qui constituera "une manette de commande du réseau de distribution des produits alimentaires à la source, jusqu'au détaillant", conclut le communiqué.