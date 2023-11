Maroc: Installation de M. Ali Khalil, wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab

Dakhla — Le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, a présidé, mardi à Dakhla, la cérémonie d'installation de M. Ali Khalil, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued Eddahab.

Après lecture du Dahir de nomination, M. Laftit a souligné la haute sollicitude dont le Souverain entoure les habitants des provinces du Sud, qui ne cessent de témoigner leur attachement indéfectible au Glorieux Trône Alaouite et à l'intégrité territoriale du Royaume, saluant le patriotisme et les efforts consentis par les chioukhs et notables des tribus sahraouies, les élus et les acteurs de la société civile, en faveur de l'encadrement des citoyens et la défense de l'intégrité territoriale.

S'exprimant à cette occasion, M. Laftit a tenu à féliciter M. Khalil, mettant en avant son dévouement, son professionnalisme et son sens de responsabilité.

Ces qualités ont valu à M. Khalil d'être nommé par SM le Roi à la tête de l'Administration territoriale de cette région, a ajouté le responsable gouvernemental, se disant convaincu que le nouveau wali sera à la hauteur des missions qui lui sont confiées.

Il a également souligné que la responsabilité qui incombe au wali de la région, en vertu des dispositions de la Constitution et des lois en vigueur, appuyé dans cette mission par le gouverneur de la province d'Aousserd, est d'assurer le suivi de la mise en oeuvre des différents projets et la coordination entre les différentes institutions concernées, selon une approche proactive à même de contribuer à surmonter les obstacles qui pourraient se dresser devant le processus de développement.

%

De ce fait, M. Laftit a appelé le wali de la région et toutes les autorités territoriales à être à l'écoute des besoins des citoyens et à consolider davantage le principe de proximité pour satisfaire les attentes pressantes du citoyen dans les domaines ayant trait à son vécu quotidien, soulignant la nécessité de soutenir l'action du Conseil régional et les autres Conseils communaux.

Par ailleurs, le ministre a souligné l'importance stratégique de la région Dakhla-Oued Eddahab, tant à l'échelle nationale qu'internationale, partant du fait qu'elle est devenue aujourd'hui un pôle économique et touristique important et un lieu privilégié pour la tenue des différents rendez-vous intellectuels, culturels et sportifs.

Forte de son positionnement stratégique, a-t-il poursuivi, la région a bénéficié, dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, signé devant SM le Roi en 2016, d'une série de projets d'envergure dont le coût total atteint désormais 24 milliards de dirhams (MMDH), précisant que certains projets sont achevés ou en cours d'achèvement et que le taux d'exécution de ce programme a atteint environ 90 %.

Parmi ces chantiers de grande envergure figurent le renforcement et l'élargissement de la route nationale N°1 entre Dakhla et Laâyoune, qui s'inscrit dans le projet de la voie express Tiznit-Dakhla, le raccordement de Dakhla au réseau électrique national, le renforcement de l'approvisionnement en eau potable et l'extension des systèmes d'assainissement, a-t-il enchainé.

Il s'agit également de l'aménagement de la zone industrielle Essalam à Dakhla, la mise en place d'une zone d'activité commercial et logistique à El Guergarate et Bir Gandouz, l'aménagement du port de pêche de Lamhiriz et la construction de cinq unités de valorisation des pélagiques, en plus de la mise à niveau de trois villages de pêche, a-t-il ajouté.

Dans cette lignée, M. Laftit a fait savoir que le port Dakhla Atlantique, dont les travaux ont démarré fin 2021, avec un investissement estimé à 13 MMDH, constitue une interface maritime d'intégration économique pour la région Dakhla-Oued Eddahab et les autres régions du Royaume, d'autant plus qu'il vise à raffermir davantage les liens économiques et commerciaux entre le Maroc et sa profondeur africaine.

Après avoir appelé tous les acteurs locaux à prêter main forte au nouveau wali et aux agents d'autorité, M. Laftit a hautement salué la cohésion du front intérieur et l'unité dont font preuve les habitants des provinces du Sud et leur disposition inconditionnelle à défendre la souveraineté du Maroc et son intégrité territoriale.

La cérémonie d'installation du nouveau wali de la région s'est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province d'Aousserd, Abderrahmane El Jaouhari, des représentants du corps de la magistrature et des professions judiciaires, des chefs et membres des instances élues, des responsables des chambres professionnelles, des acteurs de la société civile et des Chioukhs et notables des tribus sahraouies, ainsi que des personnalités civiles et militaires.