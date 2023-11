Algérie: Président de la République - la commémoration du 1er Novembre nous interpelle quant au poids de la responsabilité et au caractère sacré du legs

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, mardi, que la commémoration de la glorieuse Révolution du 1er Novembre "nous interpelle, constamment, quant au poids de la responsabilité et au caractère sacré du legs dont nous sommes dépositaires et c'est de là que nous puisons la forte volonté d'atteindre nos objectifs stratégiques que nous entendons rendre palpables sur le terrain".

Dans un message adressé aux Algériens à la veille de la célébration du 69e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de Novembre 1954, le président de la République a affirmé que "la commémoration de la glorieuse Révolution du 1er Novembre nous interpelle, constamment, quant au poids de la responsabilité et au caractère sacré du legs dont nous sommes dépositaires. C'est de là que nous puisons la forte volonté d'atteindre, grâce à la mobilisation des Algériennes et des Algériens, nos objectifs stratégiques que nous entendons rendre palpables sur le terrain".

Le Président Tebboune a indiqué que ces objectifs seront réalisés "loin des bévues des défaitistes, loin des surenchères et, surtout, loin de la propagande étourdissante des suppôts des ennemis de notre chère patrie qui se tourne avec détermination et des pas sûrs vers l'épanouissement, le bien-être et la prospérité, par fidélité au serment fait à nos martyrs héros".

En cette date symbolique, poursuit le président de la République, "nous nous remémorons avec beaucoup de fierté, les sacrifices consentis par le peuple algérien durant sa lutte armée contre l'hégémonie coloniale qui avait comme doctrine de s'éterniser sur notre terre bénie, avant d'être anéantie par des révolutionnaires épris de liberté qui ont embrassé le djihad et balisé, le 1er Novembre 1954, la voie empruntée par les vaillants héros vers la victoire ou la mort en martyrs".

Soulignant l'importance de demeurer fidèles aux sacrifices de ces héros, le président de la République a affirmé que l'Algérie nouvelle "est déterminée à atteindre les plus hauts niveaux de développement socioéconomique, à travers la mobilisation des moyens et des potentialités

et la lutte contre la passivité et l'inaction, tout en se libérant des obstacles et des mentalités bureaucratiques".

Par ailleurs, le Président Tebboune a indiqué que l'anniversaire de cette date mémorable intervient concomitamment avec "les graves répercussions de l'impénitence de l'occupation sioniste dans son agression barbare contre le peuple palestinien", soulignant que l'Algérie "a toujours été aux côtés du peuple palestinien, tant en paroles qu'en actes".

Alors qu'elle réitère son appel à toutes les parties régionales et internationales pour "provoquer l'éveil de la conscience de la Communauté internationale et faire cesser les frappes barbares sur les enfants, les femmes et les personnes âgées", l'Algérie réaffirme "la constance de sa position immuable, reflétant la fidélité à notre glorieuse Histoire et au message de la Proclamation du 1er Novembre 1954, en faveur de la Justice et du soutien au peuple palestinien et à sa cause juste, mais aussi pour la solidarité inconditionnelle avec ce peuple en ces circonstances particulières", ajoute le président de la République.

L'Algérie "appelle toutes les âmes éprises de liberté et de justice et les âmes de bonne volonté à faire cesser ce crime contre l'humanité commis par l'occupant sioniste, au vu et au su du monde entier", a-t-il ajouté.