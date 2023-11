Tunisie: Participation tunisienne à la 42e Foire Internationale du Livre de Sharjah

TUNIS/Tunisie — - La Tunisie participe à la 42ème édition de la Foire Internationale du Livre de Sharjah,Sharjah International Book Fair - SIBF, ouverte mercredi à « Expo Centre Sharjah » à Sharjah, aux Emirats-arabes-unis.

Des romans, des études et des recherches sont parmi les publications tunisiennes exposées au pavillon de l'Union des Editeurs tunisiens (UET) et dans les stands d'autres maisons d'éditions tunisiennes.

Dans son allocution à l'ouverture de la foire, Cheikh Sultan bin Mohammed Al-Qasimi, membre du Conseil suprême et Souverain de Sharjah, a annoncé la publication 31 nouveaux volumes de dictionnaires dans le cadre du projet le dictionnaire de la langue arabe de l'Académie arabe de la langue arabe à Sharjah (Arabic Language academy in Sharjah).

Près de 300 chercheurs sont parmi les 500 personnes qui travaillent sur ce projet historique étalé sur cinq ans. Actuellement composé de 67 volumes, le nombre des dictionnaires devra atteindre les 100 volumes avec le parachèvement du projet en 2024.

La Corée du Sud est à l'honneur en cette édition de la Foire Internationale du Livre de Sharjah placée sous le slogan "Nous parlons livres". En guise de reconnaissance à sa grande contribution dans la promotion de la littérature arabe, l'écrivain libyen Ibrahim Al-Kouni est élu personnelle culturelle de l'année.

Al-Kouni est traduit dans plus de 40 langues et certains de ses livres figurent dans les programmes d'enseignement de plusieurs universités occidentales et asiatiques. Cet écrivain plusieurs fois nominé pour le prestigieux prix Nobel de la littérature, est auteur de plus de 8O livres dans différentes disciplines.

Plus de 2033 éditeurs de 108 pays participent à ce grand rassemblement du secteur du livre et de l'édition dans le monde et au Moyen-Orient dont la création date de 1981.

La foire accueille 1,5 million de titres dont 800 mille titres arabes avec 600 séances-dédicaces. 127 invités arabes et étrangers issus de 33 pays participent aux 460 événements au programme culturel et artistique qui prévoit 130 spectacles d'artistes venant de 14 pays.

Traduit par Fatma Chroudi