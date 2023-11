Algérie: Révolution du 1er novembre - Inauguration de structures publiques et lancement de projets dans le Sud

OUARGLA — La célébration du 69e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954, été marquée, mercredi dans les wilayas du Sud du pays, par l'inauguration de nouvelles structures publiques et le lancement de plusieurs projets de développement.

Des cérémonies de levée des couleurs nationales, recueillement aux carrés des martyrs, avec le dépôt de gerbes de fleurs aux pieds des stèles commémoratives et la récitation de la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des Chouhada de la Glorieuse guerre de libération, ont été organisées, à l'occasion, en présence des autorités locales, membres de la famille révolutionnaire et des citoyens à traves ces wilayas.

A Ouargla, il a été procédé à la mise en service du nouveau siège du Centre d'hémodialyse de la wilaya, au niveau de la zone d'équipements publics.

D'une capacité de 40 lits, cette structure permettra d'assurer une bonne prise en charge aux insuffisants rénaux de la région.

L'évènement a aussi donné lieu à l'attribution de 747 logements de différentes formules, à leurs bénéficiaires à Ouargla, lors d'une cérémonie tenue à la Maison de la culture "Moufdi Zakaria".

Ce quota est composé de 202 logements publics locatifs (LPL), 295 logements publics aidés (LPA), 150 aides destinées à l'habitat rural et 100 autres à l'auto-construction dans le cadre du programme des lotissements sociaux, selon des données fournies par les services de la wilaya.

A cette occasion, les autorités de la wilaya d'El-Méniâa ont donné le coup d'envoi de trois projets portant sur la réalisation d'un lycée au quartier "Lamdhaye", chef-lieu de wilaya, un Collège de l'enseignement moyen et un semi-internat, en plus de la dénomination d'une maison de jeunes du nom du "Chahid Bencheikh Boubakeur" et l'attribution de 180 titres de propriétés de logements ruraux à leurs bénéficiaires dans les communes d'El-Méniaâ et Hassi El-Gara.

L'évènement, dans la wilaya de Béchar, a été marqué par le lancement de diverses opérations de développement, dont le renforcement d'un tronçon de 10 km sur le Chemin de wilaya (CW-9) pour améliorer la fluidité du trafic et assurer la sécurité routière, ainsi que l'aménagement des accès routiers au niveau du lotissement de la commune de Lahmar, totalisant 7.767 parcelles de terrain à bâtir.

Dans la wilaya de Djanet, il a été procédé à l'inauguration de nouvelles structures, à savoir celle qu'abrite le service des urgences médicales relevant de l'Etablissement public hospitalier "EPH-Ifri", et qui s'est dotée de moyens humains et matériels nécessaires, en plus de l'Agence commerciale de l'opérateur public "Algérie-Télécom".

Toujours à Djanet, le coup d'envoi a aussi été donné pour le lancement des travaux de nouveaux pavillons du centre d'accueil de migrants dans la localité de Tjantourt, afin d'améliorer les conditions d'hébergement de cette catégorie.

A Timimoun, les autorités de wilaya ont, à la même occasion historique, rendu visite au moudjahid Moulay Mohamed Tayeb.