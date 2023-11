Algérie: Le Président de la République inaugure l'hôpital spécialisé mère et enfant de l'Armée à Beni Messous

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé mercredi, en compagnie du Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), la cérémonie d'inauguration de l'Hôpital "Mère et Enfant de l'Armée" à Béni Messous (1ère Région militaire), indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, aujourd'hui 1er novembre 2023, en compagnie de Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP, la cérémonie d'inauguration de l'Hôpital +Mère et Enfant de l'Armée+ à Béni Messous/1ère RM, où il a été accueilli par le Général-Major, Commandant de la 1ère Région militaire", note la même source.

A l'entame et après la cérémonie d'accueil, l'écoute de l'hymne national et la présentation des honneurs par les différentes formations des Forces de l'ANP, le président de la République "a salué les présents parmi les Directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'Etat-major de l'ANP et des cadres supérieurs des services de santé militaire", précise le communiqué.

Le Président de la République "a suivi un film sur cet établissement hospitalier et ses services, à l'instar du service de médecine mère et enfant, du service oncologie et hématologie pédiatriques, du service diabétologie et médecine préventive et du service de la chirurgie pédiatrique, ainsi que le cercle des prestations médico-sociales".

Il "s'est également enquis, de près, des différents services et infrastructures de cet hôpital spécialisé, qui constituent un modèle moderne conforme aux normes internationales en vigueur dans la réalisation de ce genre de projets".