Maroc: Al Haouz - La Fondation Mohammed V pour la Solidarité au chevet des habitants des zones montagneuses et reculées d'Ijoukak

Commune d'Ijoukak (province d'Al Haouz) - La Fondation Mohammed V pour la Solidarité continue, avec abnégation et dévouement, continue de déployer ses efforts inlassables en vue de venir en aide aux populations touchées par le séisme du 08 septembre dernier à la province d'Al Haouz notamment, au niveau des zones montagneuses reculées et à accès difficile qui connaissent une forte chute du mercure en cette saison hivernale.

Ainsi, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a organisé, mercredi au niveau des douars "Anamer" et "Zaouit Amesslan" relevant de la commune d'Ijoukak (province d'Al Haouz), situés à une altitude de plus de 2.200 m, une vaste campagne de solidarité visant à atténuer les souffrances de la population locale et à l'aider à mieux faire face à cette vague de froid qui s'abat sur cette zone montagneuse parmi les plus connues, en hiver, par les chutes conséquentes de neige.

Dans le cadre de cette initiative humaine et solidaire, il a été procédé, en étroite collaboration avec les Forces Armées Royales (FAR), la Gendarmerie Royale, et les représentants des autorités locales, à la distribution, au profit de quelque 346 bénéficiaires parmi les habitants de ces zones, de kits remplis de denrées alimentaires, outre des couvertures.

Inscrite dans le cadre de la mise en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à prêter main forte et à venir en aide aux personnes victimes du séisme d'Al Haouz, cette action a porté aussi sur l'organisation de consultations médicales au profit des populations, outre l'administration de soins et la distribution de médicaments pour les personnes souffrant de problèmes de santé.

Pour parvenir à l'acheminement des aides dans de meilleures conditions vers les zones ciblées, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a mobilisé ses moyens humains et logistiques, tout en faisant appel aux moyens de locomotion adéquats mobilisés par les FAR et à ceux à usage traditionnel parmi les plus adaptés à la nature géographique des terrains accidentés dans cette zone.

Cette initiative se veut l'illustration, si besoin est, de l'approche de proximité prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à prendre connaissance des besoins et attentes des citoyens. Une approche qui figure au coeur même de toute la démarche adoptée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour répondre aux besoins des bénéficiaires, avec toute l'efficacité et la célérité requises notamment, en ces circonstances exceptionnelles.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Mme Souad Boulouiz, Chef de projets à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a indiqué que la Fondation, dès les premières heures ayant suivi le séisme du 8 septembre dernier, n'a ménagé aucun effort pour mobiliser et déployer l'ensemble des ressources humaines et des équipements logistiques nécessaires et ce, en coordination avec tous les intervenants dont, les autorités locales, les services du ministère de l'intérieur, et les FAR, en vue de fournir toute l'aide nécessaire aux populations touchées par cette catastrophe naturelle.

"Nous sommes aux douars Anamer et Zaouit Amesslan parmi les zones dont l'accès par voie routière demeure difficile, et c'est pour cela, que la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, en coordination avec les FAR et la Gendarmerie Royale, a veillé à la mobilisation des moyens logistiques importants et nécessaires, afin d'acheminer les aides aux populations concernées", a-t-elle rappelé.

Outre la distribution de denrées alimentaires et de couvertures, les équipes médicales mobiles poursuivent leurs actions sur le terrain, en faisant le déplacement sur place grâce aux moyens mis à leur disposition par les Forces Armées Royales afin d'être proches des populations et leur offrir toute l'aide nécessaire, à même de leur permettre de surmonter l'impact de cette catastrophe naturelle, a expliqué Mme Boulouiz.

Dans des déclarations similaires, nombre de bénéficiaires de cette action de solidarité, ont été unanimes à faire part de leurs remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse de les entourer et pour les Hautes Instructions Royales visant à leur prêter main forte et à leur fournir toute l'aide nécessaire en cette circonstance délicate.