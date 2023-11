Maroc: Le programme d'aide sociale directe constitue une pierre angulaire dans le cadre de la réduction des disparités sociales (universitaire)

Marrakech — Le Programme d'aide sociale directe constitue une pierre angulaire dans le cadre de la réduction des disparités sociales au Maroc, a souligné le vice-doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech et enseignant du droit privé, Achraf Janioui.

"Le programme d'aide sociale directe ciblant les familles pauvres et en situation de précarité ainsi que l'attribution d'aide financière directe pour les primo-accédants au logement constituent des mesures ambitieuses qui permettront de renforcer la solidarité entre les différentes classes sociales et de contribuer à la réduction des disparités sociales", a relevé M. Janioui dans une déclaration à la MAP.

Ce programme ambitieux est le fruit de grands efforts menés sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en vue de poser les bases d'un Etat social solide et solidaire, qui reflète les valeurs authentiques de la société marocaine, a-t-il expliqué, soulignant que le Souverain veille personnellement à la mise en oeuvre de ce chantier de réforme majeur, qui aura des effets positifs et tangibles sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens et de la préservation de leur dignité.

Et de relever que ce programme consistant en un soutien mensuel direct aux familles ne bénéficiant pas de sécurité sociale, le soutien aux veuves et l'attribution d'une subvention pour l'achat d'un logement, aura des effets à moyen et long termes pour atténuer l'impact des crises internationales successives, sanitaires, géopolitiques et environnementales, qui ont conduit à des taux d'inflation assez élevés aux niveaux mondial et national.

Ce programme, a-t-il poursuivi, représente une opportunité pour construire un avenir meilleur dans un Maroc uni et solidaire sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, qui a affirmé dans Son discours Royal à l'ouverture de la première session de la 3ème année législative de la 11ème Législature, le 13 octobre 2023, que "le chantier de généralisation de la protection sociale constitue, pour Nous, un pilier essentiel de notre modèle sociétal et de développement".

Cet universitaire a indiqué que SM le Roi Mohammed VI avait aussi souligné dans ce discours Royal que le programme d'aide sociale directe "permettra de rehausser le niveau de vie des familles ciblées, de combattre la pauvreté et la précarité et, in-fine, d'améliorer les indicateurs de développement social et humain".