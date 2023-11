Maroc: Installation de M. Farid Chourak, wali de la Région Marrakech-Safi

Marrakech — Le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, a présidé, mercredi à Marrakech, la cérémonie d'installation de M. Farid Chourak, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech.

Après lecture du Dahir de nomination, M. Laftit a félicité le nouveau wali pour la confiance placée en lui par le Souverain, mettant en avant le parcours professionnel réussi de M. Chourak.

Le ministre a également salué l'action et le travail accomplis par l'ancien wali de la région, Karim Kassi-Lahlou, tout en mettant en exergue ses compétences professionnelles dans la gestion de la chose publique à la faveur de sa grande expérience accumulée dans les différents postes de responsabilité qu'il a assurés.

M. Laftit a, d'autre part, expliqué que cette cérémonie d'installation intervient dans un contexte national particulier marqué par les efforts consentis par l'Etat pour faire face aux répercussions du séisme du 8 septembre dernier, soulignant que les pouvoirs publics ont réussi dans la gestion des effets de cette tragédie, grâce à une approche efficace fondée sur l'engagement collectif, la forte cohésion et la convergence entre les différents secteurs et composantes de la société, ainsi que l'adhésion effective et responsable de toutes les institutions.

Et d'ajouter que les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, alors que le Souverain a présidé trois réunions en l'espace de dix jours, ont constitué une feuille de route pour la détermination des priorités de manière précise afin de venir en aide aux personnes affectées, toutes catégories confondues, par ce tremblement de terre.

Il a, par ailleurs, indiqué que la région Marrakech-Safi vit, depuis des années, au rythme d'un développement soutenu, à travers le lancement et la mise en oeuvre d'une série de programmes et de projets de développement structurants dans divers domaines, soulignant que cette dynamique a permis à la région d'accueillir de nombreux événements internationaux, dont le dernier en date était les Assemblées annuelles du Fonds Monétaire International et de la Banque Mondiale.

Ce rayonnement à l'international de la région est appelé à se renforcer davantage avec la poursuite de la mise en oeuvre des grands projets de développement ayant fait l'objet des Hautes Orientation Royales, notamment le programme ambitieux "Marrakech Cité du Renouveau Permanent", qui traduit la volonté Royale d'assurer un développement équilibré, intégré et durable de Marrakech, a affirmé le ministre.

Soulignant le rôle stratégique du ministère de l'Intérieur en tant qu'acteur clé dans la réalisation de divers projets et réformes, M. Laftit a mis l'accent sur l'importance de la responsabilité qu'incombe aux services territoriaux de ce Département afin de répondre aux attentes des citoyens et d'être à l'écoute de leurs besoins croissants, ce qui requiert une bonne gouvernance sur les plans administratif et stratégique.

C'est dans ce sillage, a-t-il noté, que le ministère veille à doter les walis des régions des moyens juridiques et organisationnels garantissant le succès de leur mission en tant qu'acteur principal du développement, relevant que la réalisation des objectifs escomptés par la Charte nationale de la Décentralisation Administrative constitue une clé essentielle pour relever le défi de la régionalisation avancée.

Un modèle territorial réussi nécessite, outre le changement des mentalités et la mobilisation de meilleures compétences, trois piliers fondamentaux : un engagement responsable, direct et fort pour trouver les solutions appropriées aux problèmes posés par les populations, la création d'opportunités d'emploi à travers l'exploitation et la valorisation des différentes potentialités dont regorge la région, ainsi que l'offre des services publics et l'amélioration de leur qualité en vue de renforcer la confiance des citoyens en l'administration.

La cérémonie d'installation du nouveau wali de la région Marrakech-Safi s'est déroulée en présence notamment, des gouverneurs des provinces relevant de la région, des représentants des autorités locales, des représentants du corps de la magistrature et des professions judiciaires, des chefs et membres des instances élues aux niveaux local, provincial et régional, des responsables des chambres professionnelles, des acteurs de la société civile, ainsi que de personnalités civiles et militaires.