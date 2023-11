Maroc: La Chambre des conseillers se félicite des relations distinguées avec le parlement centraméricain (Ahmed Lakhrif)

Rabat — Le représentant permanent de la Chambre des conseillers auprès du parlement centraméricain (PARLACEN), Ahmed Lakhrif, s'est félicité des relations distinguées entre la Chambre et ce forum régional, marquées par plusieurs initiatives communes.

Intervenant lors des travaux de l'Assemblée générale du PARLACEN, qui s'est tenue en visioconférence, M. Lakhrif a passé en revue les étapes marquantes des relations entre la Chambre des conseillers et le PARLACEN, qui ont été couronnées par la décision d'accorder au Parlement marocain, jusque-là membre observateur, le statut de partenaire avancé, lors de la rencontre du président de la Chambre, Enaam Mayara, avec le président et les membres du bureau exécutif du parlement centraméricain, le 14 février 2022, indique la Chambre des conseillers dans un communiqué.

M. Lakhrif a également félicité la présidente élue du PARLACEN, Silvia Garcia, de la République Dominicaine, saluant le rôle du président sortant, Armando Acevedo, de la République du Panama, dans le renforcement de la coopération avec le parlement marocain aux niveaux bilatéral et multilatéral, et le maintien des positions fraternelles nobles exprimées par le PARLACEN concernant les causes justes du Royaume du Maroc, à leur tête la question de son intégrité territoriale, ajoute la même source.

Il a, à cet égard, fait part de sa fierté de poursuivre ses fonctions en tant que représentant de la Chambre des conseillers auprès de cette union interparlementaire en Amérique latine, soulignant que la priorité accordée par la Chambre des conseillers au renforcement des relations avec les parlements latino-américains "n'était pas seulement un choix de circonstance, mais plutôt une ferme conviction fondée sur un plan stratégique du Royaume pour renforcer la coopération Sud-Sud, un choix porté par Sa Majesté le Roi Mohammed VI".

La cérémonie d'investiture de la nouvelle présidente du PARLACEN a eu lieu le samedi 28 octobre 2023.

Parmi les étapes phares des relations bilatérales entre la Chambre des conseillers et le PARLACEN, figurent la "Déclaration de Laâyoune", ayant sanctionné les travaux de la réunion conjointe "historique" du bureau de la Chambre des conseillers et le bureau exécutif du PARLACEN, en juillet 2016, dans laquelle ce parlement régional a exprimé son soutien à l'intégrité territoriale du Royaume et à l'intervention pacifique du Maroc pour assurer la libre circulation civile et commerciale via le poste frontière d'El Guerguerat, outre les initiatives communes au niveau multilatéral qui ont abouti à la signature par le PARLACEN de la déclaration constitutive du Forum parlementaire afro-latino-américain "AFROLAC", le 1er novembre 2019, aux côtés des présidents des unions interparlementaires régionales en Afrique, en Amérique latine et dans les Caraïbes.