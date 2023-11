Maroc: Les exportations des dérivés de phosphates se sont significativement accrues à fin septembre

Les cours du phosphate brut ont atteint leur plus haut niveau depuis mars 2009 à l'échelle internationale

Les exportations des dérivés de phosphates en volume ont été sur une bonne dynamique au troisième trimestre 2023, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Après analyse de l'évolution des exportations du secteur des phosphates et dérivés, la DEPF a observé un accroissement significatif des volumes exportés des dérivés à fin août 2023, correspondant à une progression de +6,9%, « recouvrant une performance de +33,4% durant les mois de juillet et août 2023, bénéficiant de la bonne dynamique des exportations des engrais (+46,9%) ».

Les données montrent en revanche que « la valeur des expéditions des dérivés a reculé, sous un effet prix, de 37,7% à fin août 2023, après +66,8% à fin août 2022 », a constaté la DEPF, relevant du ministère de l'Economie et des Finances, dans sa note de conjoncture du mois d'octobre 2023.

En conséquence, poursuit la DEPF, « la valeur des exportations de phosphates et dérivés a accusé une baisse de 39,8% au terme des huit premiers mois de 2023, avoisinant les 46,9 milliards de dirhams, après la croissance exceptionnelle enregistrée l'année dernière (+ 67,7%) ».

Autre baisse relevée dans sa note, celle de la valeur ajoutée du secteur extractif qui continue de reculer, bien que plus modérément pour le deuxième trimestre consécutif.

En effet, les chiffres suggèrent qu'« elle s'est repliée de 9,4% au deuxième trimestre 2023, après une baisse de 11,8% au premier trimestre 2023 et de 15,7% au quatrième trimestre 2022 », a fait remarquer la Direction notant que la valeur ajoutée du secteur a reculé, en moyenne, de 10,6% au terme du premier semestre 2023, après un retrait de 6% un an auparavant.

Toujours selon la DEPF, au troisième trimestre 2023, « ce ralentissement du rythme baissier de l'activité se serait poursuivi, comme en témoigne le recul de la production de phosphate brut, composante importante du secteur, de 14,7%, au titre des deux premiers mois de ce trimestre ». Ceci, après une baisse de 18,3% observée au cours des deux premiers mois du deuxième trimestre 2023.

Autre constat : le recul de la production des dérivés de phosphates qui s'est significativement atténué. Selon les données, il a atteint -0,6% durant les deux premiers mois du troisième trimestre 2023, après un reflux de 13,8% au cours des deux premiers mois du deuxième trimestre 2023.

D'après une analyse de la DEPF, cette évolution a bénéficié, notamment, d'une augmentation de la production des engrais de 2,4%, au titre des deux premiers mois du troisième trimestre 2023.

Il est à noter qu'après des reculs de 15,4% et de 3,8% respectivement un an auparavant, il apparait également qu'« à fin août 2023, la production de phosphate brut s'est repliée de 21,2% et celle de ses dérivés de 11,5% », comme l'a souligné la note de conjoncture.

Les cours du phosphate brut ont bondi de 0,4% sur un mois et de 16% depuis début 2023

A l'échelle internationale, il est important de noter que les cours du phosphate brut ont atteint en septembre dernier leur plus haut niveau depuis mars 2009, soit 347,5 dollars la tonne. Ce qui représente une hausse de 0,4% sur un mois et de 16% depuis début 2023.

Toujours selon la DEPF, les prix du DAP sont par contre restés quasi-stables à 528 dollars la tonne en septembre, marquant ainsi une remontée de 16% depuis leur creux de juin et des baisses de 16% depuis début 2023 et de 30% depuis un an.

Dans sa note, ce département ajoute : « sur les neuf premiers mois de 2023, la forte hausse des cours du phosphate brut (+33% en glissement annuel) contraste avec une chute de ceux du DAP (-31%) ».

La DEPF estime que « la reprise modérée des cours phosphatés au troisième trimestre est liée, notamment, à une augmentation saisonnière de la demande sur les marchés clés de l'Inde, du Brésil et d'autres marchés régionaux d'Asie et d'Amérique latine, ainsi qu'à une remontée des prix énergétiques ».

Elle explique en outre que les prix des produits phosphatés sont, notamment, soutenus par une demande ferme de l'Inde, le plus grand importateur mondial de DAP, rappelant que les subventions publiques encouragent les agriculteurs indiens à utiliser les engrais et que le groupe OCP et l'Inde ont scellé des accords pour la fourniture de 1,7 million de tonnes d'engrais phosphatés en 2023.

Quoi qu'il en soit, la Direction des études et des prévisions financières est persuadée que « la reprise des cours des produits phosphatés est freinée par la hausse des exportations de la Chine et de la Russie, la baisse des prix des céréales et la modération des coûts du gaz naturel et des intrants (ammoniac, soufre) ».

Elle constate par ailleurs, en termes de perspectives, que le marché des phosphates reste confronté à des incertitudes sur l'offre, la demande et l'évolution des prix énergétiques et agricoles.