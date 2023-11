Maroc: Le statut et les rôles de la région, un débat d'actualité au centre de la dynamique des réformes institutionnelles (M. Mayara)

Rabat — Le statut et les rôles de la région est un débat d'actualité qui figure au centre de la dynamique des multiples réformes institutionnelles engagées par le Royaume du Maroc au cours des dernières années, notamment en relation avec la mise en oeuvre du chantier de la régionalisation avancée, a souligné, mercredi à Rabat, le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara.

S'exprimant à l'occasion de l'ouverture des travaux d'une conférence thématique sous le thème "Rôle de la région dans le développement économique et les défis de la promotion de l'investissement: la région de Rabat-Salé-Kénitra en tant que modèle", M. Mayara a indiqué que la Chambre des Conseillers a jugé, avec ses partenaires institutionnels, de mettre l'accent au cours de cette année sur la place de la région et ses rôles sous l'angle de la complémentarité, de la convergence et du développement économique intégré face aux défis de la réduction des disparités spatiales.

En tête des réformes institutionnelles, a-t-il noté, figure l'adoption d'une nouvelle charte nationale de l'investissement avec une nouvelle génération de mesures administratives, qui intervient suite à l'adoption d'une charte nationale de décentralisation administrative et la promulgation d'un décret portant sur la réforme des centres régionaux d'investissement.

Dans le même cadre, le président de la Chambre des Conseillers a appelé à saisir cette occasion pour approfondir le débat autour de la mise en oeuvre des principes de la convergence au niveau des attributions de développement décentralisés et déconcentrés, au service de la gestion optimale de l'économie spatiale, à la lumière de l'amendement du décret fixant la procédure d'élaboration du programme de développement régional pour réussir une complémentarité avec la politique de décentralisation administrative, ainsi que dans le contexte de l'accompagnement à l'élaboration et la mise en oeuvre des plans régionaux d'aménagement et les programmes de développement régionaux en plus des contrats programmes entre l'Etat et les régions.

Après avoir relevé que la thématique de la conférence intervient dans le cadre de la tenue, le 20 décembre prochain, du 5ème Forum parlementaire des régions, M. Mayara a fait observer que les espaces territoriaux ne bénéficient pas de la même part de croissance, favorisant ainsi l'émergence de disparités territoriales entre les provinces au sein d'une même région.

Il a également formulé le souhait de voir les travaux de cette conférence aboutir à des conclusions susceptibles de constituer une base d'échange lors du 5ème Forum parlementaire des régions, afin d'élaborer, à termes, une feuille de route globale pour encourager la croissance économique à travers les espaces territoriaux.

Pour sa part, le président du Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Rachid El Abdi, a souligné que cette rencontre est une occasion pour mettre en lumière les atouts économiques, humains et de développement de la région et de passer en revue les différentes stratégies sectorielles au niveau de la même région.

L'investissement est l'un des moteurs fondamentaux du développement économique, social, environnemental et spatial durable, a-t-il poursuivi, notant qu'il s'agit aussi d'un moyen dynamique de création de revenu et d'emploi.

Dans le même sens, M. El Abdi a fait le point sur le Projet de loi de finances 2024, notant que le gouvernement a décidé de renforcer l'investissement privé en augmentant sa part, actuellement fixée à un tiers, à deux tiers en 2035, afin de jeter les bases d'une économie nationale compétitive et durable.

Après avoir indiqué que Rabat-Salé-Kénitra est la deuxième région au niveau national en termes de contribution au produit intérieur brut (PIB), M. El Abdi a souligné qu'elle dispose de divers atouts qui lui permettent de garantir un développement dans différents domaines et projets.

La tenue de cette conférence intervient dans le cadre des préparatifs du 5ème Forum parlementaire des régions, placé sous le signe "la régionalisation avancée et les défis du développement inclusif et durable", a-t-il rappelé, notant que cette thématique revêt une importance capitale en raison des problèmes et défis qu'elle soulève.

Cette conférence, organisée à l'initiative de la Chambre des conseillers en partenariat avec la Région de Rabat-Salé-Kénitra, a été marqué par la tenue de deux sessions, portant respectivement sur "la programmation du développement économique et le défis de la convergence avec les stratégies sectorielles" et "l'amélioration du climat des affaires et le renforcement de l'attractivité et de la compétitivité des provinces et des préfectures relevant de la région, à la lumière de la nouvelle charte nationale d'investissement".