Maroc: Le salon international du livre enfant et jeunesse de Casablanca cherche à promouvoir la lecture chez les jeunes générations (ministre)

Casablanca — Le salon international du livre enfant et jeunesse à Casablanca (SILEJ) cherche à promouvoir la lecture chez les jeunes générations, a affirmé mercredi à Casablanca le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

"Ce salon s'inscrit dans le cadre d'une stratégie définie par le ministère en vue d'inciter les jeunes générations à lire", a-t-il souligné dans une déclaration à la presse à l'issue d'une conférence consacrée à la présentation de la toute première édition du SILEJ, prévue du 15 au 22 novembre courant.

Évoquant les défis posés dans le monde au vu du développement incessant des nouvelles technologies qui représentent "une menace pour le livre en papier", il a indiqué que son département a conclu une convention avec le ministère de l'éducation nationale, du préscolaire et des sports portant sur la mise en place de bibliothèques pour enfants dans toutes les écoles du Royaume.

"Si nous avons le désir d'inciter les enfants et les jeunes à lire, il convient tout d'abord de faire découvrir le livre", a-t-il estimé, avant d'annoncer l'organisation à cette fin d'une campagne nationale de sensibilisation et de souligner l'importance de ce salon dans la réalisation de cet objectif.

Et d'ajouter qu'il s'agit d'encourager les auteurs de ce genre de littérature et d'assurer la promotion des livres édités aux fins de permettre aux enfants et aux jeunes de les découvrir.

Il a assuré, à ce propos, que son département cherche à promouvoir l'édition de livres de jeunesse avec des personnages marocains et des histoires typiquement marocaines et ce, en vue de renforcer le sentiment d'appartenance à la partie chez les jeunes lecteurs.

Pour sa part, le président du Conseil de la région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz a déclaré à la presse que le SILEJ succède ainsi au SIEL (Salon international de l'édition et du livre) organisé désormais à Rabat, relevant la spécificité de ce nouveau salon qui s'adresse exclusivement aux enfants et aux jeunes dans le but de faire en sorte que le livre rencontre leur coeur.

Tenue sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette toute première édition du SILEJ est organisée par le ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication, en partenariat avec la préfecture de Casablanca, le Conseil de la ville de Casablanca ainsi que le Conseil de la région Casablanca-Settat.

Le salon qui aura lieu au Park Anfa, comprend cinq grandes salles d'exposition, outre des espaces dédiés à l'animation culturelle ainsi qu'un espace réservé aux dessins et tableaux. Le salon réunira pas moins de 255 exposants représentant 33 pays pour un total de plus de 100.000 exemplaires de livres exposés.