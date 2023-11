Maroc: Le programme d'aide sociale directe, un projet royal pour intégrer les populations précaires dans la dynamique économique (universitaire)

Oujda — Le programme d'aide sociale directe, qui sera lancé à la fin de l'année, vise à intégrer les classes sociales vivant la précarité dans la dynamique économique et sociale que connaît le Maroc, a affirmé le vice-doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Oujda, Kamal Hassani.

M. Hassani indiqué à la MAP que ce chantier royal s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en oeuvre des fondements de l'État social, présent depuis toujours dans les politiques publiques au Maroc à travers divers programmes de soutien aux couches sociales pauvres, lancés à l'initiative de SM le Roi, ajoutant qu'avec cette aide financière directe destinée à ces catégories de la population, l'économie nationale sera en mesure de soutenir la demande publique.

Il a évoqué, à cet égard, les chantiers de la protection sociale lancés par SM le Roi Mohammed VI, dans le but d'assurer l'intégration sociale et économique de tous les Marocains et de préserver leur dignité humaine, à travers le développement des moyens de ciblage des couches sociales pauvres et vulnérables en adoptant des méthodes scientifiques et numériques appropriés.

M. Hassani, également économiste, a relevé que ces chantiers, dont la généralisation est à même de contribuer à l'intégration économique et sociale des citoyens, visent également à réaliser une justice sociale garantissant à tous les citoyens marocains le droit de bénéficier des services sociaux dans les domaines de la santé, de l'éducation, du logement, de l'emploi et de la protection sociale.

Concernant l'intégration sociale, a fait savoir ce professeur universitaire, "la généralisation de la protection sociale va contribuer, à moyen et long termes, à l'émergence d'une société inclusive, civilisée et exempte de maladies, ce qui va épargner à l'État d'importantes dépenses en matière de santé publique et contribuera à assurer la sécurité et la cohésion sociale".