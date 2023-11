Ile Maurice: Yuvan Sungkur, le «faux avocat» arrêté cette fois pour vol

Yuvan Sungkur (photo) refait parler de lui. L'habitant de Highlands, âgé de 46 ans, qui s'était fait passer pour un avocat, a cette fois-ci été arrêté pour vol dans la soirée du vendredi 27 octobre. Il a tenté de tromper la vigilance d'une caissière et pensait pouvoir sortir sans payer tous les articles qu'il avait pris. Cependant, le vigile de l'hypermarché à Trianon avait l'oeil sur lui.

L'agent de sécurité a intercepté Yuvan Sungkur à sa sortie et lui a demandé de présenter son reçu. Après l'avoir vérifié, le vigile a constaté que certains produits qui se trouvaient dans le sac du suspect n'avaient pas été payés. Il avait seulement payé pour les articles qu'il avait placés dans un caddie, alors qu'il en avait mis plusieurs autres dans un autre sac qu'il transportait. Parmi les produits volés, on compte deux canettes de bière, une boîte de Pringles, deux savonnettes, du dentifrice, du chewing-gum, du beurre, des barquettes de poulet frigorifié, du fromage et des biscuits d'une valeur estimée à environ Rs 2 900.

Finalement, Yuvan Sungkur a reconnu avoir volé ces articles et qu'il n'avait pas l'intention de les payer. La police de Rose-Hill a été sollicitée et il a été placé en détention pour vol. Le vigile a également rapporté à la police que Yuvan Sungkur avait volé une bouteille de whisky sans se faire attraper, le 18 octobre. Le vol a été découvert en visionnant les images des caméras de surveillance. Yuvan Sungkur a comparu devant le tribunal de Rose-Hill, lundi, et a été libéré sous une caution de Rs 10 000.

Pour rappel, Yuvan Sungkur avait défrayé la chronique en septembre de l'année dernière. L'avocat-imposteur avait été arrêté le 27 septembre par le Central Criminal Investigation Department. Il est apparu aux côtés des Avengers. Il a même assisté Me Akil Bissessur lors de ses différents interrogatoires après que ce dernier ait été arrêté par la Special Striking Team dirigée par l'assistant surintendant de police Jagai, le 19 août 2022, pour trafic de drogue présumé. Le hic... Yuvan Sungkur n'a pas prêté serment devant la Cour suprême en tant qu'avocat et il n'est pas membre de la Mauritius Bar Association. Il n'a ni complété ses études en droit ni effectué son pupillage. Il a alors été arrêté pour avoir enfreint la Law Practitioners Act. Il est en liberté conditionnelle dans cette affaire contre une caution de Rs 20 000.

Yuvan Sungkur n'en est pas à ses premiers démêlés avec la justice. Il a, dans le passé, écopé d'une amende pour vol à l'étalage dans un supermarché.