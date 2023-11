Ile Maurice: Hôpital Jeetoo - Le store nettoyé après la vidéo choc d'Ehsan Juman

La vidéo choc du député travailliste Ehsan Juman a fait le buzz. Celleci, tournée en direct à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo à Port Louis, dénonçait la qualité des produits se trouvant dans l'entrepôt de l'hôpital, dont des produits périmés.

Cette vidéo a été visionnée par des milliers de personnes et plusieurs internautes se disent estomaqués. La direction de l'hôpital n'a pas tardé à réagir en dénonçant les actes d'Ehsan Juman, expliquant que ce dernier n'avait pas le droit de se trouver dans cet espace et qu'elle comptait porter plainte contre lui. La direction a aussi affirmé que l'hôpital Jeetoo a récemment été contrôlé par l'Audit et que la qualité de la nourriture servie là-bas était «la meilleure»...

Mais hier, le député rouge a publié une autre vidéo. «Si ce que nous avons dénoncé était faux, pourquoi la direction de l'hôpital a procédé hier (NdlR, lundi) au nettoyage du stock ? Ils ont tout déblayé et tout jeté», explique Ehsan Juman, images à l'appui. On y voit des photos montrant des choux pourris et des sachets de grains secs périmés, entre autres.

Ehsan Juman se dit serein et ne craint pas la plainte de la direction de l'hôpital Jeetoo. Il se dit prêt à se rendre là où il le faut pour dénoncer injustices et maldonnes. Il dit attendre la convocation de la direction de l'hôpital Jeetoo. Parmi les produits périmés, il y avait également des médicaments, dont 15 boîtes de Fortimel expirées, et du détergent mélangé avec de l'eau à 50 %, selon le député. Il allègue que ces médicaments ont été prescrits à des patients.

Nous avons tenté de solliciter une réaction de la direction de l'hôpital sur la nouvelle vidéo en circulation, mais en vain.