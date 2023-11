Ile Maurice: Pravind Jugnauth revient sur le jugement du «Privy Council» pendant 30 minutes...

· Le PM : «Pa onté...»

La question au Premier ministre (PM) de la back- bencher Joanne Tour concernait le montant dépensé par le gouvernement pour se défendre contre l'appel déposé devant le Privy Council (PC) par Suren Dayal dans l'affaire de pétition électorale au no 8. Pour rappel, la même députée avait demandé et obtenu, le 19 octobre, les dépenses encourues localement par l'Electoral Supervisory Commission (ESC) pour toutes les pétitions électorales et qui se montaient à Rs 4,2 millions en faveur de Moollan Chambers.

Cependant, le PM a hier précédé sa réponse d'un long préambule de 22 minutes pour revenir sur l'affaire que ses colistiers et lui ont remportée face à Suren Dayal. Il a lentement égrené les mots, en récapitulant le jugement de la Cour suprême d'abord, puis celui des Law Lords. Pour ce dernier jugement, Pravind Jugnauth a répété un à un les 12 arguments avancés par les Lords britanniques pour rejeter l'appel de Suren Dayal. S'attardant sur son annonce de l'augmentation de la pension de vieillesse que les juges anglais ont trouvée normale et raisonnable, le PM a cru bon de rappeler qu'il est un homme de parole et que, si on le comprend bien, sa promesse d'augmentation à Rs 13 500 sera bien au rendez-vous avant la fin de son mandat.

Après cette longue introduction, Pravind Jugnauth a alors informé la Chambre qu'un total d'environ Rs 9,4 millions a dû être déboursé par le bureau du commissaire électoral, l'ESC, le ministère des Finances, le bureau de l'Attorney General et la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) pour payer les honoraires des hommes de loi. La MBC, à elle seule, a encouru Rs 2 952 500 pour se défendre au Privy Council et il y a encore d'autres factures à régler, de même que pour l'ESC, a souligné le Premier ministre. Commentant ces énormes sommes, Pravind Jugnauth a dit regretter que «l'opposition ait terni l'image de nos institutions électorales malgré la solide réputation de ces dernières, en s'attaquant bassement au commissaire électoral en personne et aux membres de l'ESC, allant même jusqu'à demander leur démission».

Et Joanne Tour de s'interroger au sujet des coûts du procès qui devaient être pris en charge par la partie perdante. Ce à quoi le PM a déclaré que Suren Dayal ne les avait pas honorés au 24 octobre et a objecté à travers son représentant du montant réclamé. Tout en ajoutant : «Pa onté...» Il était 12 h 33 quand le speaker a crié : «Time over !» La deuxième PMQT (NdlR, la tranche réservée aux questions adressées au PM) tant attendue venant de Reza Uteem, concernant la déclaration ethnique lors des prochaines législatives, n'obtiendra pas de réponse, orale du moins. Il faudra attendre la réponse écrite.