Algérie: APN - Les députés adoptent une motion de soutien au peuple palestinien

ALGER — Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté, mardi, une motion de soutien et de solidarité avec le peuple palestinien résistant, dans laquelle ils ont salué les positions honorables du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans la condamnation de l'occupation sioniste et le soutien au peuple palestinien.

Dans cette motion qui a couronné les travaux de la session extraordinaire de l'APN, tenue suite aux développements graves survenus dans la bande de Ghaza, les députés ont exprimé "leur gratitude au vaillant peuple algérien, qui se tient toujours aux côtés des causes justes, et au président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, pour ses positions honorables en termes de condamnation de l'occupation sioniste et de ses crimes et de soutien au peuple palestinien dans sa lutte pour l'établissement de son Etat avec Al-Qods pour capitale, ainsi que ses efforts incessants pour rassembler les rangs palestiniens et permettre à l'Etat de Palestine d'obtenir la qualité de membre à part entière à l'ONU".

Ils ont, en outre, salué "les positions diplomatiques algériennes distinguées et le derniers discours du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui exprime la conscience du peuple algérien".

Les représentants du peuple ont estimé que les crimes de guerre perpétrés à Ghaza "ont mis à nu les conspirateurs, brisé le mythe de l'armée invincible, signé l'acte de décès du projet de normalisation et ramené la question palestinienne au devant de la scène, accueillie par les peuples épris de liberté de par le monde", saluant "la résistance palestinienne dans la défense de la nation et de ses valeurs".

En parallèle, ils ont condamné "la politique de deux poids deux mesures des médias occidentaux quant aux exactions manifestes contre les civils palestiniens", affirmant "le droit du peuple palestinien à défendre ses terres et ses lieux sacrés par tous les moyens".

Les députés de l'APN ont appelé les parlements, les élites et les peuples du monde à "faire pression pour faire cesser l'agression, ouvrir les points de passage et former une commission internationale pour enquêter sur les crimes de l'occupant en vue de juger les criminels de guerre sionistes devant la Cour pénale internationale".

Après avoir imputé au Conseil de sécurité la responsabilité de la poursuite des massacres à Ghaza, les députés de l'APN ont loué "les positions honorables des élites algériennes pour leur soutien au droit, à la justice et à la défense des valeurs humaines".

La séance extraordinaire a été tenue à la demande des groupes parlementaires de l'APN.